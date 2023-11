De gevolgen van de eventuele komst van Andretti voor F1-circuits

De mogelijke toetreding van Andretti tot de koningsklasse van de autosport wordt niet door iedereen heel erg warm ontvangen. De meeste Formule 1-teams maken zich zorgen over de commerciële veranderingen die de komst met zich meebrengt, maar buiten deze zorgen is er nog een probleem dat ook een reden van een afwijzing kan worden.

Dat probleem is de beperkte capaciteit op de circuits. Veel van de circuits die nu op de kalender staan hebben namelijk niet eens plek voor elf teams. Sterker nog, het is een publiek geheim dat meer dan de helft van de organisatoren met moeite de tien huidige teams een plek kunnen geven. Circuits hebben te weinig garages, te kleine paddocks en nu al nauwelijks plek om de F1 Paddock Club te huisvesten. Aanpassingen kunnen flink in de papieren lopen, miljoenen aan investeringen zijn daarbij verre van uitgesloten. Er is een mogelijkheid dat die bekostigd kunnen worden vanuit de prijzenpot van de FIA, maar dat zal absoluut niet met gejuich ontvangen worden. De teams moeten in dit scenario al een deel van de prijzenpot afstaan aan Andretti en als deze ook nog eens verkleind wordt vanwege de verbouwingskosten, zal de weerstand alleen maar groter worden.

Om nog eens goed te berekenen wat de kosten en baten zijn van de toevoeging van Andretti, is het Formula One Management (FOM) bezig met een uitgebreid onderzoek. De kans dat zij daar op korte termijn klaar mee is, is gering. Sterker nog, het is een publiek geheim dat de organisatoren van de Formule 1 tot begin volgend seizoen de tijd gaat nemen om grondig onderzoek te doen.

2025 vroeg

Mocht uit het onderzoek naar voren komen dat er niets in de weg staat voor de toetreding van Andretti, dan is de kans klein dat de Amerikaanse renstal in 2025 al op de grid kan staan. Bij een toestemming begin 2024 is het namelijk wel erg kortdag om binnen een jaar een competitieve auto te bouwen. De formatie uit Indianapolis heeft al een aantal goede engineers naar het team gelokt, maar zelfs met de knapste koppen is het creëren van een winnende bolide binnen een jaar onmogelijk.

