Felipe Massa is van mening dat de uitslag van de Grand Prix van Singapore van 2008 geschrapt moet worden vanwege Crashgate. Dat zou hem de titel opleveren terwijl Lewis Hamilton dan zijn eerste zou moeten inleveren. Massa heeft een team van advocaten in de arm genomen en is een zaak tegen FOM en FIA begonnen in de hoop die uitslag aan te passen. Hij doet dat naar aanleiding van uitspraken van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone.

Als gevolg van deze zaak heeft Massa al besloten om enkele races aan zich voorbij te laten gaan. Zo zou hij oorspronkelijk aanwezig zijn in Italië en Japan, maar sloeg hij deze over vanwege de toch wat ongemakkelijke situatie. Hij mag nog wel naar de races, maar niet in zijn rol als F1-ambassadeur zoals dat voorheen wel gebeurde. Omdat de Formule 1 dit weekend naar Brazilië trekt werd nog gedacht dat Massa zich daar wel zou melden, maar zelf maakt hij duidelijk dat die kans niet groot is. "Het enige wat ik weet is dat de Formule 1 me had verzocht om niet naar de race op Monza te gaan", zegt Massa in gesprek met Motorsport.com. "Ik zou ook [als ambassadeur] naar Japan gaan, maar ik ben niet gegaan. Over Brazilië: daar is niks over gezegd. We hebben geen contact gehad sinds dat moment voor Monza, dus..."

Gevraagd of hij dan van plan is om op zichzelf naar de Grand Prix van Brazilië te gaan, antwoordt hij: "Ik denk het niet. Ik zou [alleen] naar races gaan als ambassadeur. Maar ik respecteer 100 procent de [juridische] situatie die op dit moment speelt, wellicht dusdanig dat ik niet ga vanwege wat er speelt. Maar er is geen uitnodiging geweest en geen gesprek over mijn werk als ambassadeur."

Begin dit jaar liet Ecclestone in een interview optekenen dat Michael Schumacher in zijn optiek de enige zevenvoudig F1-kampioen is, aangezien Lewis Hamilton niet de titel van 2008 had moeten winnen vanwege Crashgate. Ecclestone gaf ook aan dat hij en toenmalig FIA-president Max Mosley wel al op de hoogte waren van wat zich afspeelde in Singapore, maar niet ingrepen om de sport van een schandaal te behoeden. Massa heeft aangegeven dat hij in deze zaak zoekt naar gerechtigheid. Massa en zijn advocaten hebben FOM en FIA onlangs nog tot en met 15 november de tijd gegeven om met een antwoord te komen op de letter before claim.