Alain Prost slaagde er in 1993 in om als eerste F1-coureur ooit de 50 zeges te behalen. In totaal zou hij er 51 winnen en dat record evenaarde Michael Schumacher pas in 2001 door de Grand Prix van Hongarije te winnen. Nu heeft een andere coureur dat record van Le Professeur geëvenaard: Max Verstappen. Hij veroverde in Mexico op dominante wijze zijn zestiende zege van het seizoen en nummer 51 van zijn F1-carrière.

Prost wist al dat zijn record geëvenaard zou worden en zou sneuvelen, aangezien 'de tijden veranderen'. "Dus we konden het zien aankomen", zegt Prost tegen L'Équipe. "De auto's zijn veel betrouwbaarder en er zijn veel meer races per seizoen. En de regels maken een sterkere dominantie mogelijk dan in het verleden. Let wel, ik probeer de huidige records niet te bagatelliseren. De cijfers zijn er en die liegen nooit."

De 68-jarige Fransman heeft sinds zijn record Lewis Hamilton, Schumacher, Sebastian Vettel en nu Verstappen op gelijke hoogte zien komen. "De eerste keer is altijd pijnlijker, ja", lacht Prost. "Nogmaals, ik zag het aankomen. Ik kon me voorbereiden. Michael was alles aan het winnen." Hij geeft toe dat hij 'zou liegen' als hij zou zeggen als hij die dag niets voelde, maar toen Hamilton en Vettel hetzelfde flikten was dat gevoel weg. "Want hoe dan ook, als je niet meer eerste bent, maakt het niet meer uit of je tweede, derde of zelfs vierde bent", legt hij uit. "Zoals ik al zei, de cijfers liegen er niet om. Max sluit zich aan bij Hamilton, Schumacher en Vettel. We zijn met z'n vijven met minstens zoveel overwinningen. Vijf in de geschiedenis van F1. Ik schaam me er niet voor om te zeggen dat ik trots ben om in dit pantheon te staan. Mijn verhaal is voorbij, maar het was prachtig. Het verhaal van Max wordt nu geschreven en het is net zo mooi. Op zijn eigen manier."

Snel een vierde titel

In de lijst van coureurs met vijftig zeges of meer staat Verstappen als enige op drie titels, maar als het aan Prost ligt duurt het niet lang voordat hij ook qua titels op gelijke hoogte komt. "Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik zou zeggen dat met de stabiliteit van de reglementen en het talent van de coureur, Max zeer binnenkort zijn vierde titel zal pakken. Hij verdient het zeker om te zijn waar hij nu is. Ja, hij zit in een topteam. Ja, hij rijdt in een geweldige auto. Maar hij doet het en hij verdient het."

Prost was er zelf niet bij in Mexico-Stad, maar geeft aan dat hij wel naar Abu Dhabi afreist. Daar is hij van plan om Verstappen te feliciteren met het evenaren - en tegen die tijd mogelijk zelfs het voorbijstreven. "Ik zal hem vertellen dat hij is toegetreden tot een zeer exclusieve club en dat dit al een prestatie is", verklapt hij alvast. "Ik zal hem ook vertellen dat hij een coureur is die ik waardeer om zijn zijn vastberadenheid en talent. En tot slot zal ik hem vertellen dat ik niet jaloers of verdrietig ben om verslagen te worden door een sportman van zijn niveau."