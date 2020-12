Hamilton 'nog niet honderd procent' in Abu Dhabi na COVID-19

Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton moest vorig weekend de Sakhir Grand Prix aan zich voorbij laten gaan nadat hij een positieve coronatest aflegde. Hij werd in Bahrein vervangen door George Russell, maar na enkele negatieve tests is Hamilton weer fit bevonden voor de seizoensfinale op het Yas Marina Circuit.

Helemaal van harte leek het echter nog niet te gaan bij Hamilton. De Brit presteerde weliswaar behoorlijk in de kwalificatie met een derde plaats, op minder dan een tiende van polesitter Max Verstappen en Valtteri Bottas, maar leek nog niet helemaal de oude. "Ik ben heel dankbaar dat ik weer terug ben, maar ik ben nog niet honderd procent", geeft Hamilton tegenover onder meer Motorsport.com toe. "Ik leef echt mee met mensen die het gehad hebben en zij die geliefden hebben verloren, want nu begrijp ik pas echt wat voor naar virus het is. Ik voel het nog altijd een beetje in mijn longen. Maar als racers zouden wij nog altijd proberen te racen met een gebroken arm, dus dat is gelukkig niet zo. Het wordt zeker niet de makkelijkste race op fysiek vlak, maar ik zal alles geven."

Hamilton moest zich in Bahrein tien dagen isoleren vooraleer hij naar Abu Dhabi mocht afreizen en stelde dat hij die tijd bijna uitsluitend in bed heeft doorgebracht. Hij zegt dat hij vooral energie tekort komt. "Een van de symptomen is dat je er erg moe van wordt en energie mist. Ik probeer zoveel mogelijk te slapen, maar de batterijen opladen is niet zo makkelijk honderd procent hetzelfde als de vorige keer dat ik heb geracet, maar dat zal me niet verhinderen om zondag alles te geven tijdens de race."

Hamilton strandde op 0.086 van de poletijd van Verstappen nadat zowel hij als ook teamgenoot Bottas niet de perfecte balans volden op een afkoelend Yas Marina Circuit. Hamilton liep ook schade op aan de vloer door breed over de kerbs te gaan, maar zocht geen excuses. "Ik had een beetje schade, ja. Maar zelfs dan nog denk ik niet dat ik de pole zou hebben gehaald."