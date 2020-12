Horner looft Verstappen: "Eigenlijk een perfecte ronde gereden"

De eerste twee delen van de beslissende tijdstraining verliepen nog met horten en stoten, maar in Q3 stond Verstappen wel zijn mannetje. De Limburger wist het Mercedes-duo al te splitten in zijn eerste run en liet in de slotminuten zien dat er nog meer in het vat zat. "Max heeft vandaag een fenomenaal optreden laten zien en eigenlijk een perfecte ronde aan elkaar geregen." Toen Verstappen zelf met de woorden 'perfecte ronde' werd geconfronteerd, liet hij echter iets anders optekenen: "Nee, maar een rondje is eigenlijk nooit perfect. Er blijven altijd wel dingen die beter kunnen. Maar zolang een ronde maar goed genoeg is..."

Dat was zaterdag het geval, het was genoeg met een marge van 0.025 seconde om precies te zijn. "Max is dit hele jaar al ijzersterk. Je weet dat je altijd op hem kunt rekenen. Hij zal altijd alles geven en soms ook kunnen verrassen, zoals dat vandaag het geval is geweest", vervolgt Horner zijn terugblik. "Nu is het belangrijk dat we dit omzetten in een goed resultaat op zondag. Iedereen in het team heeft daar keihard voor gewerkt. Zo zijn we de auto blijven verbeteren en hebben we negen van de tien snelste pitstops afgeleverd. De crew heeft dus opmerkelijk goed gepresteerd." Zondag moeten ze dit jaar voor een laatste keer aan de bak, waarbij Verstappen alvast aangaf uit te kijken naar een nieuwe pitstoprecord.

Waar alle ogen op polesitter Verstappen zijn gericht, reed teamgenoot Alexander Albon naar P5. De Britse Thai moest Lando Norris voor laten gaan en kan zodoende niet direct voor rugdekking zorgen in de strijd met Mercedes. Desondanks is Horner best tevreden over het optreden van zijn tweede coureur. "Alex heeft vandaag ook een aardige prestatie geleverd. Ik denk dat hij er vandaag iets dichterbij zat dan in de vier of vijf wedstrijden hiervoor." Horner hoopt vooral dat Albon morgen voor een goed vervolg kan zorgen en Verstappen een beetje kan helpen. "Alex zal morgen een belangrijke rol spelen in de race. Hij start op softs. Die banden zullen qua race pace niet zo lang goed blijven als de mediums, maar in het begin kan hij daar wel van profiteren. Hopelijk heeft hij een goede start en kan hij vooraan meedoen."

VIDEO: De volledige startopstelling voor de Grand Prix van Abu Dhabi 2020: