Ook 15.000 fans welkom bij eerste van twee F1-races in Oostenrijk

De beperkingen voor grote publieksevenementen in Oostenrijk vervallen op 1 juli. Dit betekent dat de tweede race op de Red Bull Ring - de Grand Prix van Oostenrijk - voor volle tribunes mag worden verreden. Er hoeven dan geen stoeltjes meer leeg te blijven in het Alpenland. Voor de eerste krachtmeting heeft de organisatie die luxe nog niet. De Grand Prix van Stiermarken vindt immers plaats van 25 tot en met 27 juni en heeft zodoende nog wel met beperkingen te maken.

Die beperkingen betekenen concreet dat ieder Oostenrijkse evenement slechts 3.000 toeschouwers mag ontvangen. De organisatie in Spielberg heeft daar echter iets op gevonden. Door vijf verschillende zones te creëren, heeft men als het ware toestemming gevraagd voor vijf verschillende evenementen. Belangrijk daarbij is dat de vijf zones volledig van elkaar gescheiden zijn en tijdens het evenement ook gescheiden blijven. Doordat de Red Bull Ring in coronatijd al verschillende evenementen op verantwoorde wijze heeft georganiseerd, is dit plan goedgekeurd en mag de beperking van 3.000 worden omzeild. In het eerste van twee raceweekenden zal dus vijf keer dat aantal worden toegelaten, 15.000 toeschouwers.

Het is goed nieuws voor geïnteresseerden, des te meer doordat er nog kaarten beschikbaar zijn. Vanuit de Nederlandse overheid is Oostenrijk op 'geel' gezet, hetgeen betekent dat reizen naar dat land - ook voor vakanties - weer mag. Bovendien is de quarantaineplicht, zowel bij aankomst in Oostenrijk als ook bij terugkeer in Nederland, vervallen. Bezoekers moeten alleen nog een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs kunnen tonen.

Het maakt dat de tribunes in Oostenrijk voor beide raceweekenden worden gevuld. Dat er ook bij de Grand Prix van Stiermarken fans aanwezig zijn, is volgens bondskanselier Sebastian Kurz een aardig signaal. "Dit is voor Oostenrijk een belangrijk en prestigieus evenement. Daar komt nog eens bij dat het terrein in Spielberg groot genoeg is om dit op een verantwoorde manier te organiseren." De organisatie in Frankrijk maakt dit weekend overigens gebruik van een soortgelijke opzet. In Frankrijk ligt de bovengrens voor evenementen op 5.000 toeschouwers, maar het circuit in Paul Ricard is opgedeeld in drie sectoren waardoor ook daar 15.000 geïnteresseerden welkom zijn.

Tickets voor de Grand Prix van Stiermarken, de eerste van twee races in Oostenrijk, zijn nog beschikbaar. Kaarten zijn hier te bestellen.