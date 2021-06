Bottas bovenaan in eerste training GP van Frankrijk, Verstappen P3

Sinds de Grand Prix van Azerbeidzjan ging het vooral over de klapbanden van Max Verstappen en Lance Stroll, en dan met name over de vraag wat nou precies de problemen met de banden had veroorzaakt. Pirelli deed onderzoek en concludeerde dat de banden het niet hadden begeven door brokstukken op de baan. Er zou evenmin sprake zijn geweest van een fabricagefout. In plaats daarvan werd er gewezen naar de bandenspanning, waarmee Red Bull en Aston Martin zouden hebben gereden in Baku. Op de controlemomenten voldeden de banden weliswaar aan de door Pirelli voorgeschreven minimale waarde, maar onder het rijden zou de bandenspanning lager zijn uitgekomen. Om die reden zijn de controles op de bandenspanning voor het weekend van de Franse Grand Prix aangescherpt.

Op vrijdagochtend was het enigszins weer over tot de orde van de dag, want dit weekend wordt in Frankrijk alweer de zevende race van het seizoen verreden. De eerste training op Paul Ricard was nog maar net begonnen of Mick Schumacher belandde in een spin. Yuki Tsunoda zwiepte niet veel later in de rondte met zijn AlphaTauri. De nieuwelingen waren echter in goed gezelschap. Ook ervaren mannen als Sebastian Vettel en Carlos Sainz beleefden een spin. De viervoudig wereldkampioen tikte bij de elfde bocht zelfs tegen de baanafzetting aan.

Verschillende coureurs kwamen tijdens de eerste oefensessie wijd uit de tweede bocht, waar direct naast de reguliere kerbstones een serie gele drempels zijn geplaatst. En deze zogenaamde broodjes bleken behoorlijk venijnig. Valtteri Bottas liep al vroeg in de training schade aan de onderkant van zijn Mercedes op door over de gele drempels te gaan. Ron Meadows, de sportief directeur van Mercedes, nam daarop contact op met wedstrijdleider Michael Masi om zijn onvrede te uiten over de gele kerbstones. Volgens Mercedes had de auto aardig wat schade, wat volgens het team een onredelijk zware afstraffing was voor het gemaakte foutje.

Max Verstappen ging na tien minuten naar de eerste stek in de tijdenlijst door op de harde band naar een 1.34.139 te gaan. Red Bull-teamgenoot Sergio Perez sloot daarop aan op de tweede tijd met een 1.34.534. Mercedes-coureurs Valtteri Bottas en Lewis Hamilton stonden na de eerste runs op het hardere rubber derde en vierde. Op de zachte band nam Mercedes echter over aan de kop van de tijdenlijst. Hamilton ging op de rode compound naar een 1.33.783, waar Bottas vervolgens onder ging met een 1.33.448, waarmee de Fin de snelste bleef. Verstappen leek even op weg naar een snellere tijd, maar ging in de laatste sector over de kerbs. Met een 1.33.880 was hij uiteindelijk goed voor de derde positie in de tijdentabel. Perez bleef met een 1.34.193 op de harde band steken op de vierde tijd.

Esteban Ocon, die eerder deze week een nieuw contract heeft ondertekend bij Alpine, begon goed aan zijn thuisweekend door de vijfde tijd op de klokken te brengen. Daniel Ricciardo stuurde zijn McLaren naar de zesde tijd. Fernando Alonso bevestigde de goede vorm van Alpine aan het begin van het Franse raceweekend met de zevende tijd. Pierre Gasly, Lando Norris en Yuki Tsunoda waren de andere namen in de top-tien. Charles Leclerc kwam met zijn Ferrari niet verder dan de elfde tijd, terwijl teamgenoot Carlos Sainz slechts zestiende was. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel waren ondertussen maar veertiende en vijftiende. Roy Nissany mocht voor de tweede keer dit jaar een vrije training rijden voor Williams. Hij stuurde de auto van George Russell naar een 1.37.881, waarmee hij ruim langzaamste was.

Om 15.00 uur begint op Paul Ricard de tweede vrije training.

