GP Australië tot 2035 minimaal vijf keer openingsrace F1-seizoen

In de nacht van woensdag op donderdag maakten de Formule 1 en promotor Australian Grand Prix Corporation bekend dat het contract van de Australische Grand Prix is verlengd tot en met 2035. Onderdeel van die nieuwe overeenkomst is dat Melbourne - zoals dat sinds 1996 al het geval is - vroeg in het F1-seizoen bezocht wordt en tot en met 2035 in ieder geval vijf keer de openingsrace gaat organiseren. De GP van Australië is hoe dan ook de aftrap van de F1-seizoenen 2024 en 2025, in de daaropvolgende tien jaar gebeurt dat nog minimaal drie keer. Het is een uitkomst waar AGPC-topman Andrew Westacott zeer tevreden mee is.

"Een van de dingen die gebeuren is dat het voor ons al lastig genoeg is om vier dagen activiteit in Albert Park in te plannen, terwijl de Formule 1 23 races op de kalender moet zetten. Rekening houdend met de Ramadan, Pasen en andere planningsbeperkingen is het een geweldig resultaat om vijf keer de start van het seizoen in Melbourne te hebben. En dat is het gegarandeerde minimum", vertelt Westacott. "We zullen merken dat we in die periode ofwel race 1, race 2 of race 3 zullen zijn, heel vroeg in het seizoen dus. Het is een geweldige uitkomst. De geschatte opkomst in 2022 was 419.000 mensen en we verwachten dat dit doorzet."

Sinds de Australische GP in 1996 van Adelaide naar Melbourne verhuisde, is de race vaak de opening van het nieuwe seizoen geweest. Alleen in 2006, 2010 en 2022 moest het die eer laten aan Bahrein, terwijl de races van 2020 en 2021 werden afgelast vanwege het coronavirus. Dit jaar was de GP van Australië de derde ronde van het kampioenschap, maar desondanks kwamen ruim 400.000 mensen op het evenement af. Dat bewijst volgens Westacott dat het niet cruciaal is om de eerste race van het seizoen te zijn. "We hebben altijd een overeenkomst gehad waarmee wij een van de eerste races waren. Dat bleek uiteindelijk altijd de eerste race te zijn. We weten echter dat het in een competitieve omgeving een heel goede uitkomst is om redelijk vooraan in het seizoen te zitten. Meer hebben we ook niet naar gezocht, we wilden graag een goede uitkomst. Het maakt niet uit of we de eerste, tweede of derde race zijn, 2022 heeft bewezen dat dit allemaal een goede uitkomst is voor Melbourne."