Het leeuwendeel van het werk dat Mercedes uitvoert aan de W13 is bedoeld om het gestuiter van de wagen een halt toe te roepen. Dat is voor coureurs Lewis Hamilton en George Russell momenteel dé beperkende factor, waardoor aansluiting bij Ferrari en Red Bull ontbreekt. Het is echter niet zo dat Mercedes in tunnelvisie terecht is gekomen om alleen dat probleem op te lossen. Ook de reguliere ontwikkeling van de wagen loopt zo goed mogelijk door om ervoor te zorgen dat het team daadwerkelijk vooraan kan meedoen als het huidige hoofdprobleem opgelost is. De aangepaste spiegel die in Azerbeidzjan op de W13 verscheen lijkt een kleinigheid, maar is in werkelijkheid het bewijs van de werkwijze die Mercedes hanteert.

De nieuwe bevestiging verscheen in Baku voor het eerst aan de onderkant van de Side Impact Structure (SIS) waar de spiegel van dit jaar zijn plek heeft gevonden. Net zoals het team eerder gebruik maakte van de gesegmenteerde bevestiging aan de bovenkant van de SIS, die controversieel bleek toen de andere teams dat voor het eerst zagen, doet het nieuwe onderdeel weinig qua ondersteuning en is het uitsluitend voor aerodynamische doeleinden bedoeld. Net zoals de gesegmenteerde oppervlakten invloed hadden op de luchtstroom aan de bovenkant van de SIS, past deze nieuwe versie binnen de grenzen die gesteld zijn in het reglement.

Het betekent dat er mogelijk discussie kan ontstaan over de vraag of de bevestiging ook daadwerkelijk nodig is om de spiegel te ondersteunen, maar volgens het reglement is deze oplossing van Mercedes legaal. Het is een kleine aanpassing en waarschijnlijk eentje die weinig consequenties heeft omdat de snelheid van de W13 voorlopig beperkt wordt door het gestuiter, maar het team maakt hiermee duidelijk dat het in ieder geval zoekt naar manieren om de wagen van updates te voorzien.

“Het is een hele, hele kleine verandering”, zegt engineeringdirecteur Andrew Shovlin van Mercedes. “Maar wanneer je een wagen hebt die complex en niet snel genoeg is, dan wil je niet dat al je andere ontwikkelingen blijven steken. Dan verspil je gewoon veel tijd. Na een maand wachten loop je dan ook een maand achter, als je kijkt naar de ontwikkeling. Dat is een van de uitdagingen waar we momenteel mee te maken hebben, daar zijn we nu mee bezig. We proberen de fundamentele problemen op te lossen, maar op hetzelfde moment proberen we op een andere manier ook aan meer snelheid te komen.”

Shovlin erkent dat zelfs de kleinste updates een rol kunnen spelen in het aerodynamische effect van porpoising, maar Mercedes moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er geen verwarring ontstaat. “We proberen te voorkomen dat we dingen doen waardoor verwarring kan ontstaan”, zegt Shovlin. “Maar tegelijkertijd bekijken we de onderdelen ook en zien we dat het effect heeft en dat het ons iets oplevert. Elke kleine stap is er eentje in de juiste richting. Dit soort dingen zijn klein, maar het zijn typisch van die dingen die we moeten blijven doen om niet tot stilstand te komen.”

Ook een kleine aanpassing bij Ferrari

De spiegels van de Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola

Mercedes was in Baku niet de enige die met aangepaste spiegels kwam, ook Ferrari introduceerde een kleine verandering om de aerodynamica te verbeteren. Echt baanbrekend is het niet, vele andere teams op de grid hebben al een dergelijke aanpassing. De afloop van de bevestiging van de spiegel was tot voor kort erg vloeiend, maar inmiddels heeft Ferrari daar een verticaal einde aan gebreid. Dat heeft invloed op de bovenkant van de horizontale sectie van de spiegel, maar zorgt er ook voor dat de luchtstroom beter langs de cockpit begeleid wordt.