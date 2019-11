Gasly gaat race ‘blind’ in: “Hebben nul data”

Gasly reed de zevende tijd in de beslissende kwalificatiesessie, maar door een straf voor Charles Leclerc stijgt de Fransman nog een plaatsje. Het contrast met teamgenoot Daniil Kvyat, die niet door Q1 heen kwam, was groot. Toch toonde Gasly begrip voor het feit dat zijn teamgenoot niet kon doorstoten. “We wisten dat we competitief waren, maar we wisten ook dat we er zomaar in Q1 uit konden gaan, zoals met Dani gebeurde", analyseerde Gasly tegenover onder andere Motorsport.com. "Op vrijdag zat er tussen P7 en P15 slechts drie tienden. Meestal heeft de concurrentie iets meer over wat betreft motorvermogen. We hadden dit dus niet zien aankomen en dan voelt het natuurlijk extra goed.”

Geen data long runs

Ondanks dat de zesde startpositie een mooie uitgangspunt is, houdt Gasly nog een slag om de arm wat betreft de race. Doordat beide Toro Rosso’s uitvielen in de tweede vrije training en het nat was in de eerste sessie, is er nauwelijks data verzameld over de lange runs van het team. “We hebben geen data, want ik reed maar vier rondjes vrijdag. Dani had hetzelfde probleem, dus we gaan blind de wedstrijd in. Het zal dan ook lastig worden om een strategie te bepalen, maar we hebben ons in ieder geval de best mogelijke uitgangspositie gegeven.”

In Amerika wist Gasly niet te profiteren van een startplek in de top-tien. Er is het team veel aan gelegen om dit weekend wel te maximaliseren, daar het nog met Racing Point strijdt om de zesde plaats bij de constructeurs. Toro Rosso staat slechts een puntje achter de roze bolides, die zelf een dramatische kwalificatie afwerkten. Sergio Perez start vanaf P15, terwijl Lance Stroll vanaf P17 zijn weg naar voren moet zien te vinden.

Budgetplafond maakt strijd tussen constructeurs extra belangrijk

“Er is veel druk binnen het team om de zesde plaats terug te pakken”, erkent Gasly. “Met het geld dat komend seizoen moet worden uitgegeven zou het geweldig zijn om die plek te pakken", benadrukte Gasly dat in 2020 alle extra financiële mogelijkheden welkom zijn om te zorgen dat het team goed kan beginnen aan het nieuwe tijdperk in de Formule 1.