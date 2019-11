Teleurgestelde Leclerc wil race ‘zo agressief mogelijk’ starten

Daadwerkelijk van de eerste startplek starten had er voor Leclerc sowieso niet ingezeten. De Ferrari-coureur gebruikt een nieuwe verbrandingsmotor en kreeg daardoor tien strafplekken voor de race op Interlagos. Zijn vierde tijd in Q3 betekende zodoende een veertiende startplek voor de race. De pole ging naar Max Verstappen. Toch was Leclerc ervan overtuigd dat hij bovenaan had kunnen eindigen en was hij boos op zichzelf.

“Ik ben zeer teleurgesteld over mijn ronde in Q3. De eerste ronde was denk ik goed genoeg voor pole, of in ieder geval dicht daarbij”, zei Leclerc tegenover onder andere Motorsport.com. “Maar ik maakte een grote fout in de laatste bocht en die kostte me drie of vier tienden. Dus het was volledig mijn eigen schuld en daar moet ik van leren.”

“Het team heeft geweldig werk verricht”, benadrukte de talentvolle coureur. “Ik denk dat de auto hier goed genoeg was om voor de pole mee te doen en dat heb ik niet voor elkaar gekregen. Daar ben ik teleurgesteld over.”

De teleurgestelde Leclerc kondigde aan vol in de aanval te gaan tijdens de race. Omdat hij zich tijdens Q2 op mediums wist te kwalificeren voor Q3 zal hij in ieder geval op een andere strategie zitten dan de andere toprijders, die allemaal op softs starten. “We starten op een hardere compound dan de top-tien, dus hopelijk kunnen we daarvan profiteren en terugkomen. Dat zullen we nog moeten zien, maar ik ga alles geven en zal zo agressief mogelijk zijn in die eerste rondes. Dat is erg belangrijk. Daarna hebben we hopelijk de snelheid om verder door te stoten.”

Met medewerking van Matt Beer