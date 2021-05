Voor het eerst in de historie reist een Nederlander als leider in het wereldkampioenschap Formule 1 af naar de eerstvolgende race. Met zijn overtuigende overwinning in de Grand Prix van Monaco nam Max Verstappen de WK-leiding over van rivaal Lewis Hamilton. De Brit kwam tot zijn grote frustratie niet verder dan de zevende stek. Hij pakte nog wel het bonuspunt voor de snelste raceronde, maar kijkt tegen een achterstand van vier punten op Verstappen aan.

De aanstaande race vindt opnieuw plaats op een stratencircuit, al is het Baku City Circuit nauwelijks te vergelijken met de race rondom de haven van Monte Carlo. Het lange rechte stuk maakt inhalen mogelijk en neerwaartse druk speelt een veel minder grote rol dan in Monaco. Desondanks zullen Verstappen en Red Bull Racing als favoriet afreizen naar Azerbeidzjan.

Net als de Grand Prix van Monaco stond Azerbeidzjan in 2020 door de coronacrisis niet op het programma. In 2019 ging de winst naar Valtteri Bottas, voor teamgenoot Lewis Hamilton en Ferrari-uitdager Sebastian Vettel. Max Verstappen eindigde de race als vierde.

Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix in Baku?

Het raceweekend in Azerbeidzjan begint vanwege het tijdsverschil met Azerbeidzjan een uur eerder dan gebruikelijk. Dat houdt in dat de eerste vrije training op vrijdag om 10.30 uur Nederlandse tijd van start gaat. Om 14.00 uur vindt de middagsessie plaats. Op zaterdag mag het veld om 11.00 uur nog een uurtje trainen waarna om 14.00 uur Nederlandse tijd de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Azerbeidzjan 2021 start een uur eerder dan gebruikelijk en begint dus om 14.00 uur Nederlandse tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 4 juni 2021 10.30u-11.30u 12.30u-13.30u Tweede vrije training Vrijdag 4 juni 2021 14.00u-15.00u 16.00u-17.00u Derde vrije training Zaterdag 5 juni 2021 11.00u-12.00u 13.00u-14.00u Q1 Zaterdag 5 juni 2021 14.00u-14.18u 16.00u-16.18u Q2 Zaterdag 5 juni 2021 14.25u-14.40u 16.25u-16.40u Q3 Zaterdag 5 juni 2021 14.48u-15.00u 16.48u-17.00u Race Zondag 6 juni 2021 14.00u 16.00u

Video: Een rondje over het Baku City Circuit