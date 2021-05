Nieuwe engineers belangrijk voor Ocon bij sterke seizoensstart

Na vijf races in 2021 heeft Esteban Ocon een uitstekende indruk achtergelaten. Daar waar hij vorig jaar vrijwel consistent het onderspit dolf in het gevecht met toenmalig teamgenoot Daniel Ricciardo, is hij tot nu toe sterker gebleken dan Fernando Alonso. De Spanjaard staat op dit moment op vijf punten, terwijl Ocon er al twaalf heeft. De Fransman eindigde in vier van de vijf races in de punten en maakt een betere indruk dan vorig jaar. Dat wordt bij Alpine ook opgemerkt, want het team is al begonnen met onderhandelingen over een nieuw contract voor Ocon. Ook Alpine-directeur Marcin Budkowski heeft diens progressie opgemerkt.

Ocon is van mening dat die stijgende lijn in de tweede helft van 2020 al werd ingezet. “Ik heb het gevoel dat we de auto veel beter afstellen en daardoor heb ik veel snelheid gevonden. Maar dat begon al in de laatste races van vorig jaar. Ik was in Abu Dhabi sneller in de kwalificatie dan Daniel, dus met het podium begon het richting het eind van het jaar de goede kant op te gaan”, verwijst hij naar zijn podiumplaats tijdens de GP van Sakhir. “Dat hebben we deze winter en aan het begin van het nieuwe jaar voortgezet. Het werkt allemaal goed op dit moment, dus ik voel me ook goed. Ik denk dat we ieder weekend ongeveer het maximale uit de auto halen. Daar wil ik graag mee verder.”

Duo engineers vormt uitstekend team

De progressie die Ocon tussen het einde van 2020 en nu geboekt heeft, is in zijn ogen niet in de laatste plaats te danken aan zijn nieuwe crew. Hij nam afscheid van Mark Slade als race-engineer en werkt nu samen met Josh Peckett. Budkowski merkte al op dat de 24-jarige coureur uit Evreux een veel beter gevoel lijkt te hebben bij zijn nieuwe race-engineer. Na een vraag van Motorsport.com over de impact van die wissel stelde Ocon dat Peckett daarin een enorme rol speelt. Bovendien gaf hij aan onder de indruk te zijn van de motivatie en werkwijze aan zijn kant van de garage.

“Ik heb Stuart Barlow nu ook als mijn performance engineer”, merkt Ocon op. “Hij vormde in de tijd bij Manor ook een duo [met Peckett]. We werkten een soort van samen. Zij zaten toen aan de zijde van Pascal Wehrlein, maar ze vullen elkaar goed aan. Als geheel zijn we een uitstekend team, dat gemotiveerd, jong en hongerig is om hetzelfde doel te bereiken. Dat is presteren, alles eruit halen en ons best doen met wat wij in handen hebben. Ik ben heel tevreden met wat we op dit moment opbouwen, want dit is wat ik al lange tijd wilde hebben.”