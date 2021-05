Wolff steunt Hamilton: “Racen moet betaalbaarder worden”

Zelf komt Lewis Hamilton niet uit een rijke familie. Zijn vader had meerdere banen om de kosten van de vroege kartcarrière van zijn zoon te financieren. Uiteindelijk werd de Brit opgemerkt door McLaren, dat hem ondersteunde in de latere aanloop richting de Formule 1. De laatste jaren is er echter een trend zichtbaar dat de kinderen van miljardairs de F1 betreden. Dat begon met Lance Stroll, daarna volgden ook Nicholas Latifi en Nikita Mazepin. Het leidde ertoe dat Hamilton in de Spaanse krant AS betoogde dat de F1 een ‘billionaire boys’ club’ geworden is. “Als ik nu vanuit een arbeidersgezin zou moeten komen, is het onmogelijk om hier te komen omdat de andere jongens veel meer geld hebben”, voegde hij eraan toe.

Coureurs lijken de Formule 1 inderdaad maar moeilijk te kunnen halen zonder grote financiële steun van hun ouders, ondersteuning van een van de F1-teams of een grote sponsor. Dat kan volgens Hamilton niet de bedoeling zijn en Wolff sluit zich daarbij aan. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes ziet dat iedere coureur zijn eigen verhaal heeft, maar ook dat de basis van de racerij goedkoper moet worden. “Wat deze sport zo aantrekkelijk maakt, is dat het ook een verhaallijn geeft voor een goede soap buiten het racen. Coureurs hebben altijd verschillende achtergronden en ik denk dat iedereen zijn eigen verhaal heeft en dingen heeft waarmee ze om moeten gaan.”

Volgens Wolff is het niet zo dat kinderen met rijke ouders het automatisch makkelijker hebben dan kinderen met een minder bevoorrechte achtergrond. “Zij voeren hun eigen strijd. Wat ik denk dat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat de basis van de racerij betaalbaarder wordt. Op die manier kunnen kinderen zonder financiële achtergrond ook succesvol zijn in de juniorklassen. Alle grote Formule 1-teams moeten die kinderen kunnen opmerken, in plaats van het zo duur te maken dat een goed kartseizoen 250.000, een F4-seizoen 500.000 en een F3-seizoen één miljoen kost. Dat is absurd en moet stoppen, want het moet toegankelijk zijn. Ik denk dat we kinderen met interesse in karten de kans moeten geven om voor een veel betaalbaarder bedrag te racen.”