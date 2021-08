De race op de Hungaoring was onder natte omstandigheden begonnen en het hele veld stond dan ook bij de start op intermediates. Toen de race echter tijdelijk werd stilgelegd om de brokstukken van de chaotisch verlopen openingsronde op te ruimen, werd het langzaam maar zeker steeds droger. Bij de opwarmronde voor de herstart kwamen de coureurs er achter dat ze beter konden overstappen naar slicks en dus vrijwel het hele veld koos er voor niet plaats te nemen op de startgrid maar naar binnen te gaan, van banden te wisselen en vanuit de pitstraat de race aan te vangen. De enige uitzondering was Lewis Hamilton die ‘gewoon’ op zijn intermediates naar zijn startpositie was gereden.

Zodra Hamilton stilstond en de medische auto achteraan het lege veld op zijn gebruikelijke positie stond, begon de wedstrijdleiding alsof er niets aan de hand was met de startprocedure. Toen de lichten doofden, kon Hamilton onbedreigd op de eerste bocht afstormen, terwijl de rest van het veld in slagorde via de pitstraat de baan opkwam.

De bizarre start leverde beelden op die deden denken aan de start van de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2005, toen alle teams die op Michelin-banden reden zich voor de race terugtrokken en slechts zes wagens op Bridgestone-rubber op de grid bleven staan.

De start van de omstreden USGP in 2005 Foto: Steve Swope / Motorsport Images

Maar het had nog vreemder kunnen zijn als Mercedes had besloten om Hamilton wel naar binnen te halen en er dus geen enkele wagen op de grid had gestaan. Dat scenario heeft zich nog nooit voorgedaan in grand prix racing, maar FIA-racedirecteur Michael Masi zei dat er duidelijke protocollen zijn die in zo’n geval in werking treden. “Zodra de laatste auto in de pitstraat was, zou het startsignaal hebben geklonken”, legde Masi uit. “Zodra dat signaal uit was gegaan, zou het groene licht bij de ingang van de pitstraat zijn gaan branden en zou de volgorde bij het verlaten van de pitstraat zijn aangehouden.”

Voor de kijkers thuis zou het gebruikelijke piepsignaal gewoon te horen zijn geweest en ook zouden de rode lichten boven start-finish één voor één zijn gaan branden en vervolgens uit zijn gegaan, zoals bij een normale start. “Christian [Bryll, de officiële starter van de F1] zou de startlichten hebben geactiveerd, zoals normaal, zodra de laatste auto in de pitlane was”, ging Masi verder. “De startlichten zouden zijn geactiveerd, vijf rode lichten, dan gaan de rode lichten uit en zodra de rode lichten gedoofd zouden zijn, zou de pituitgang geopend zijn.” Daarbij zou volgens Masi geen rekening worden gehouden met wagens die nog bezig zouden zijn geweest met een pitstop.

De unieke start van de Hongaarse GP krijgt zeker een plaats in de geschiedenisboeken van de Formule 1, en hoewel er niets fout ging zal de FIA de procedure nog eens goed evalueren. ”Dit is iets wat niemand ooit echt had kunnen voorzien, maar we laten de dingen nu even wat betijen en zullen er met alle teams een gesprek over hebben.”

