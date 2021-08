De laatste race voor de zomerpauze zorgde voor veel spektakel: chaos bij de start, een herstart met slechts één wagen op de grid, een sterke opmars van Lewis Hamilton en een verrassende winnaar. Voldoende om uitgebreid op terug te blikken. Ross Brawn bespreekt de race en de crashes veroorzaakt door Valtteri Bottas en Lance Stroll.

“Eerst was er de frustratie dat de mêlee in de eerste bocht de kans op een smakelijk duel ons werd ontnomen”, begon Brawn in zijn gebruikelijke column na de GP van Hongarije. “De coureurs reden voor de eerste maal dat weekend op intermediates, op een baan die erom bekend staat zeer glibberig te zijn. In alle eerlijkheid richting Valtteri Bottas en Lance Stroll: ik denk dat er dingen voor hun neus gebeurden waardoor ze gedwongen waren om actie te ondernemen. Ze konden simpelweg niet meer op tijd reageren. Ik denk niet dat het een kwestie was van een enorme verkeerde inschatting. Het ontnam ons wel van iets waar we allemaal naar uitkeken: Mercedes versus Red Bull. Ik denk dat het voor Red Bull behoorlijk pijnlijk was dat anderhalve auto uitgeschakeld werd.”

De sportief directeur van de Formule 1 ging nog wat verder in op de pijnlijke periode waarin het team uit Milton Keynes verkeert: “Ik heb ook in die situatie gezeten, waarin je een substantiële voorsprong in het kampioenschap verliest door betrouwbaarheid of incidenten. Dat heb ik bij Ferrari een aantal keer meegemaakt. Het is heel pijnlijk wanneer je de finish niet haalt want dan verlies je veel punten. Dit soort veranderingen gebeurt in een kampioenschap. Als we na de zomerstop nog zo’n half seizoen krijgen, kunnen we ons opmaken voor een kraker.”

Lof voor Ocon

Waar verliezers zijn, zijn natuurlijk ook winnaars. De grootste winnaar luistert naar de naam Esteban Ocon: “Dat was een uitzonderlijke prestatie van hem. Hij kende een pittig seizoen aangezien zijn teamgenoot Fernando Alonso de lat op een nieuwe hoogte heeft gelegd. Hij stond zeventig ronden onder druk en maakte geen enkele fout. Toen hij de kans kreeg, pakte hij hem. Hij versloeg ook zijn teamgenoot. Al deze factoren helpen zijn vertrouwen op te bouwen. Hij weet nu dat hij het kan afmaken als hij de kans krijgt een race te winnen. Nu heeft hij ook op het hoogste niveau gepresteerd.”