Villeneuve: Mercedes zou Bottas kunnen ruilen voor Stroll voor 2022

Recent kondigde Mercedes aan dat Lewis Hamilton een nieuw contract getekend heeft. Daardoor blijft hij nog tot en met 2023 aan de Duitse fabrikant verbonden. Daarmee heeft de renstal de helft van de rijdersbezetting voor 2021 al rond. De invulling van het tweede plekje is echter nog onduidelijk. De strijd gaat vooral tussen huidige Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Williams-talent George Russell.

Laatstgenoemde is al jaren onderdeel van het opleidingsprogramma van het team en is de grote favoriet om de nieuwe teamgenoot van Hamilton te worden. Zo test Russell dinsdag op de Hungaroring namens Mercedes tijdens de bandentest op de 18 inch velgen. Maar niet voor iedereen is de jonge Brit, in 2018 kampioen in de Formule 2, de voornaamste kanshebber op een kans bij de kampioensformatie.

Jacques Villeneuve ziet namelijk een heel ander scenario voor zich, zo vertelde hij in een interview met de Italiaanse kracht Libero Quotidiano. Hij ziet Bottas namelijk vertrekken naar Aston Martin, wat een onverwachte rijder bij Mercedes kan opleveren. “Dat gebeurt dan in de plaats van Lance Stroll, die naar Mercedes zou gaan. De droom van Stroll senior, die goed bevriend is met Toto Wolff, is om zijn zoon kampioenschappen te zien winnen”, vertelde de wereldkampioen van 1997. “En Toto heeft een plaats nodig voor Valtteri. Hamilton wil Russell zeker niet als teamgenoot. Hij heeft liever iemand als Bottas, van wie hij geen last heeft.”

Desondanks heeft het er toch alle schijn van dat Russell de favoriet is voor het plekje bij Mercedes. Zelf gaf hij na vermeende interesse van Red Bull aan dat hij een 'Mercedes-man' blijft, maar dat hij nog niet weet welke kleur zijn auto in 2022 heeft. Mogelijk komt daar tijdens of na de zomerstop duidelijkheid over. Mercedes-teambaas Toto Wolff gaf al aan dat hij de zomerstop een mooi moment vond om de knoop door te hakken over de invulling van het tweede zitje.