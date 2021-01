Formule E-oprichter: F1 moet elektrisch worden en fuseren met FE

De Formule 1 racet sinds 2014 met hybride V6-turbomotoren, maar inmiddels wordt er al nagedacht over de nieuwe generatie krachtbronnen. Het staat vast dat de koningsklasse van de autosport niet overstapt op een volledig elektrische aandrijflijn, als is het in de laatste plaats maar omdat dit niet mag. Dat stelt Agag, de voorzitter van de Formule E. Zijn klasse heeft van de FIA een exclusieve licentie gekregen om een elektrisch kampioenschap met single-seaters te mogen organiseren. Mocht de F1 dus over willen stappen naar een elektrische motor, en dat ziet Agag als onvermijdelijk, dan kan dat alleen door te fuseren met de Formule E.

“Bernie had de controle over de Formule E moeten nemen, het binnen de eigen gelederen moeten creëren en controleren zodat ze konden kiezen wat ze ermee gingen doen”, vertelde Agag in gesprek met CarAdvice. Hij ziet de laatste jaren steeds meer F1-teams de stap naar de Formule E wagen. Mercedes heeft inmiddels al een fabrieksteam in de elektrische klasse, gevolgd “Qua prestige en publiek is de Formule E van heel ander niveau dan de Formule 1, maar ik ben ervan overtuigd dat een fusie tussen beide partijen nog altijd de toekomst is. Ik weet niet wanneer dit gaat gebeuren en of de aandeelhouders dit willen. Maar ik denk dat de F1 de transitie naar elektrisch moet maken en dat kan pas over negentien jaar als ze niets met de Formule E doen. Dan loopt onze licentie pas af.”

De Formule 1 lijkt voor de nieuwe motorreglementen, waarvan de introductie vooralsnog voor 2026 gepland staat, wederom af te stevenen op een hybride aandrijflijn. De krachtbron moet eenvoudiger en goedkoper worden dan de huidige krachtbronnen en bovendien geschikt zijn voor synthetische brandstoffen, ook wel e-fuels genoemd. Agag ziet echter helemaal niets in dat idee. “Er wordt veel gesproken over e-fuels, maar dat is een kunstmatige uitvinding voor mensen die denken dat er na verbrandingsmotoren niets komt”, beweert hij. “Er zit geen enkele logica achter e-fuels, behalve als je vastberaden bent om niet mee te veranderen. Ik hou ook van verbrandingsmotoren, maar dat gaat ooit verleden tijd zijn.”