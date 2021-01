Statistieken: Wie zijn de meest ervaren F1-teambazen in 2021?

Alpine gaat met een totaal onervaren teambaas een belangrijk seizoen in. Komend jaar moeten namelijk de fundamenten worden gelegd voor de grote regelwijzigingen van 2022 en dus is een beetje kennis van Formule 1-zaken geen overbodige luxe. Wie zijn de concurrenten van Brivio en wat hebben ze allemaal gepresteerd? In dit artikel zetten we het op een rijtje.

De meest ervaren teamchef is Christian Horner. De Engelsman werd in 2005 al op 31-jarige leeftijd teambaas bij Red Bull Racing en miste sindsdien geen enkele race. Met Sebastian Vettel won hij tussen 2010 en 2013 vier wereldtitels bij de coureurs en vier bij de constructeurs. Ook werden er onder zijn bewind 64 zeges binnengehaald, de meeste door Vettel, maar ook Mark Webber, Daniel Ricciardo en Max Verstappen pakten zeges.

Minder ervaren, maar wel succesvoller is Toto Wolff. De Oostenrijker werd in 2014 hoofd van Mercedes en in de jaren die volgden werd de meest succesvolle serie ooit in de Formule 1 neergezet. Zeven jaar op rij pakten de Zilverpijlen zowel de coureurs- als de constructeurstitel. Lewis Hamilton, Nico Rosberg en Valtteri Bottas wonnen maar liefst 102 races voor Wolff.

Ook hoog in het rijtje van meeste ervaring staat Franz Tost. Hij is al sinds 2006 teambaas van AlphaTauri, dat tot en met 2019 nog Toro Rosso heette. Onder zijn leiding werden twee overwinningen geboekt, beide op Monza. Sebastian Vettel flikte het in 2008 in de regen en afgelopen jaar won Gasly zeer verrassend op de Temple of Speed.

Guenther Steiner is de vierde man die de 100 GP’s als teambaas heeft bereikt. Hij leidt al vijf jaar het nog relatief jonge team van Haas. De meeste van de huidige teambazen blijven hun stal trouw, maar Frederic Vasseur wisselde van team. Eerst was hij anderhalf jaar leider van Renault, maar nadat Monisha Kaltenborn opstapte bij Sauber, verhuisde Vasseur daarheen en nu zit hij als meer dan drie seizoenen op zijn plek bij het team dat inmiddels Alfa Romeo heet.

De meest succesvolle teambaas met nog relatief weinig ervaring is Mattia Binotto. Sinds 2019 is hij de chef van Ferrari. In de jaren daarvoor was hij de technisch directeur bij de Italianen. Ondanks dat er in 2019 drie overwinningen werden geboekt, zal Binotto zich wellicht meer voorgesteld hebben van zijn eerste twee jaren. Met name 2020 viel zwaar tegen en was Ferrari-onwaardig. De opbrengst bestond uit slechts een handvol podiumplaatsen.

Voor Andreas Seidl geldt precies het omgekeerde. Ook hij begon in 2019 aan zijn klus. McLaren draaide in 2018 absoluut niet, maar gedurende de afgelopen twee seizoenen ging het steeds beter en zo kon Seidl zeer tevreden zijn met drie podiumplaatsen. De meest 'groene' teambaas op Brivio na is Simon Roberts. Hij verving halverwege 2020 Claire Williams die met haar familie uit het team met dezelfde naam stapte.

De cijfers van de F1-teambazen van 2021: