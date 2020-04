Kan de F1 een financiële ramp in 2020 overleven?

Momenteel is dat nog een theoretische vraag, want tot nu toe zijn zes races uitgesteld en slechts twee races definitief afgelast. De veertien overige races staan ‘gewoon’ nog op de kalender, terwijl F1-baas Chase Carey in zijn meest recente communicatie hoopte dat er in 2020 15 tot 18 races afgewerkt worden. Naarmate de tijd verstrijkt wordt dat scenario minder en minder realistisch, want het is duidelijk dat een potentiële start van het seizoen verder en verder opschuift. De situatie voor de Formule 1 wordt hierdoor steeds lastiger, want het wordt ook moeilijker om die 15 tot 18 races af te werken als de start van het seizoen verder wordt uitgesteld.

De inkomsten van de Formule 1 hangen vrijwel volledig af van de races die verreden worden. Afgelopen jaar was dat inkomen 2.022 miljoen dollar en dat komt vooral voort uit drie bronnen: de hosting fees voor de organisatie van de Grands Prix (30 procent in 2019), de fees die de zendgemachtigden betalen (38 procent) en sponsoring (15 procent).

Sneeuwbaleffect bij afgelasting races

Doordat de F1-kalender voor 2020 in eerste instantie met een race uitgebreid werd, werd ook een stijging van de inkomsten uit hosting fees verwacht. Nu is er echter een situatie dat iedere Grand Prix die niet verreden wordt een verlies van 30 tot 50 miljoen dollar oplevert. Alleen voor Monaco gaat die vlieger niet op, want zij betalen geen hosting fee. Deze fees zijn vooraf betaald en dus is het nu de vraag of ze terug worden betaald aan de organisatoren, of dat de F1 deze bedragen kan houden als vooruitbetaling voor 2021. De afgelasting van races heeft echter ook gevolgen voor andere bronnen van inkomsten van de Formule 1.

Ten eerste de zendgemachtigden: zij betalen de F1 een bedrag om een heel seizoen uit te zenden. Gebeurt dat niet, dan heeft de zendgemachtigde wat uit te leggen (en misschien wel terug te betalen) aan adverteerders en abonnees. Naar verluidt is bij vijftien races de grens getrokken waarbij zendgemachtigden een deel van hun betaling terug kunnen krijgen. Hoe minder races er vervolgens zijn, hoe meer geld er terugvloeit, en het behoeft uiteraard geen uitleg dat zendgemachtigden niet de behoefte voelen te betalen voor een seizoen dat uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden.

En dan zijn er ook nog de sponsoren van de Formule 1. We weten niet waarin de annuleringsvoorwaarden in de contracten met hoofdsponsoren als Heineken, DHL en Emirates voorzien, maar ook hier ligt het in de lijn der verwachting dat de sponsoren niet de volle mep willen betalen als zij niet de volledige en verwachte exposure krijgen.

Ook kosten dalen bij afgelasting races

Daar staat weer tegenover dat de grootste kostenpost van de Formule 1 haar betalingen aan de teams is. De prijzenpot die de teams jaarlijks verdelen is direct gelinkt aan de inkomsten van de sport zelf en als dat inkomen daalt, daalt de prijzenpot dus ook. Door de afgelasting van races dalen ook de aan de races gerelateerde kosten significant. De F1 blijft weliswaar kosten maken omdat het personeel gewoon betaald moet blijven worden, maar de klap lijkt hierdoor minder groot dan op het eerste gezicht. Bovendien heeft de sport al tv- en sponsordeals die ook in 2021 doorlopen, dus in theorie zijn daardoor inkomsten voor de lange termijn wel gegarandeerd.

Bovendien lijkt de Formule 1 ook over redelijk diepe zakken te beschikken. Volgens kredietbeoordelaar Moody’s had de F1 op 31 december 2019 900 miljoen dollar aan middelen. 400 miljoen daarvan heeft de sport in kas, de overige 500 miljoen dollar zijn niet opgenomen kredieten. Mocht dat niet voldoende zijn, dan is het mogelijk dat moederbedrijf Liberty Media Corporation de helpende hand biedt. De conclusie van Moody’s is dan ook helder: de Formule 1 kan het seizoen 2020 overleven, ook als er helemaal niet geracet wordt. Ook vermoedt de kredietbeoordelaar dat de F1 er goed voor staat om na de coronacrisis te herstellen.

“De F1 is relatief goed gepositioneerd om na de coronacrisis te herstellen, waarin het gesteund wordt door de gecontracteerde inkomsten, de sterke franchise, de grote fanbase en de hoge cashconversie”, concludeert Moody’s. “Het bedrijf zou in 2021 voor uitdagingen kunnen komen te staan wat betreft de inkomsten als gevolg van de timing van contractverlengingen voor tv en een zwakke macro-economische achtergrond. De kracht en aantrekkelijkheid van de F1-franchise biedt echter enige bescherming in de context van de bredere uitdagingen op de markt met zendgemachtigden.”

De andere kant van het verhaal heeft echter betrekking op de teams. Overleven alle tien teams de uitdagingen die 2020 toewerpt en zijn ze vervolgens ook in de positie om het nieuwe Concorde Agreement te tekenen? Als dat niet het geval is, dan wordt de positie van de F1 substantieel verzwakt.