Heroes: De Ferrari waarmee Massa 38 seconden F1-kampioen was

In de film bespreekt Massa de hoogte- en dieptepunten van zijn carrière. Uiteraard kwam ook die bewuste Grand Prix van Brazilië in 2008 uitgebreid ter sprake.

Ferrari F2008 (659) 2008 side view Illustratie: Giorgio Piola

Massa dacht 38 seconden lang Formule 1-wereldkampioen te zijn, totdat rivaal Lewis Hamilton in de laatste bocht van de laatste ronde de benodigde vijfde plaats bemachtigde.

“Is that Glock, going slowly?!” – Martin Brundle, F1-commentator

Deze fameuze woorden zullen voor altijd verbonden zijn aan het belang en de emotie van dat moment. De naasten van Massa, zijn team en het Braziliaanse publiek realiseerden zich op dat moment dat Timo Glock op de vierde plaats grote moeite had om zijn Toyota in het rechte spoor te houden. In de listige omstandigheden op het opdrogende asfalt ging niet alleen Vettel voorbij aan Glock, maar ook Hamilton. Met die bewuste actie stelde de Brit de wereldtitel veilig.

Lewis Hamilton, McLaren MP4-23 Mercedes Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Hoewel Massa zijn jongensdroom niet in vervulling zag gaan, was de F2008 wel goed genoeg om de constructeurstitel op te eisen.

De laatste wagens onder deze set reglementen werden gezien als misschien wel de meest complexe uit de historie van de Formule 1. Ze werden gecreëerd in een tijd dat er bijna onbeperkt ontwikkeld kon worden maar de druk op het terugdringen van de kosten steeds groter werd.

Ferrari F2008 (659) 2008 exploded detail view Illustratie: Giorgio Piola

Het jaar 2008 zorgde voor de overgang. Het onbeperkt in-season testen was al teruggedrongen, waarna verdere maatregelen op het gebied van CFD- en windtunnelgebruik werden ingevoerd. De jaren daarna volgden nog strengere maatregelen. In 2008 werd bovendien een standaard ECU geïntroduceerd, een maatregel van de FIA om de teams beter in de gaten te houden en illegale systemen op te merken.

De F2008 was een voortborduursel op de eerdere Ferrari’s maar veel elementen werden nog verder verfijnd.

In onderstaande gallery bespreken we de belangrijkste features.