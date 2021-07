Formule 1 geeft donderdag voorproefje op 2022-auto

“Een nieuw tijdperk van de Formule 1 wordt officieel onthuld.” Zo laat F1 maandag in een tweet weten over een livestream die donderdag vanaf 15.30 uur Nederlandse tijd kan worden gevolgd op het officiële Facebook- en YouTube-kanaal.

De officiële website van de koningsklasse van de autosport maakt duidelijk dat het gaat om de onthulling van het eerste model op ware grootte van de 2022 Formule 1-auto, die een flink ander uiterlijk krijgt. Het evenement is ‘F1 One Begins’ gedoopt en zal de fans op een reis door de tijd nemen, om uiteindelijk uit te komen bij het futuristische ontwerp voor 2022.

Na de onthulling van de 2022-auto zal er uitgebreid over het concept worden gesproken door een panel van experts. De voornaamste reden om volgend jaar een compleet ander ontwerp te introduceren is het feit dat het met de huidige auto’s lastig is om in te halen. Met de wagen waarmee vanaf volgend jaar wordt geracet, zou dit een stuk beter moeten gaan.