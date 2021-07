F1 overweegt regel dat top-tien op Q2-band start te schrappen

Sinds 2006 wordt de startgrid voor de Grand Prix bepaald aan de hand van een kwalificatie die bestaat uit drie gedeelten. Q1 (achttien minuten) en Q2 (vijftien minuten) leveren elk vijf afvallers op, waarna de overgebleven tien coureurs het tegen elkaar opnemen in Q3 (twaalf minuten). Op dat moment werd ook de regel actief dat de coureurs die doorgaan naar het laatste kwalificatiedeel, de wedstrijd moeten beginnen op de banden waarmee zij in Q2 hun snelste tijd hebben gereden. Voor de rest van het veld geldt een vrije bandenkeuze.

Deze aanvullende regel moest tot meer verschillende racestrategieën leiden, maar pakte in de praktijk vaak in het voordeel van de topteams uit. Zij zijn dermate veel sneller dan de teams in de middenmoot dat zij zich in veel gevallen op een hardere compound naar Q3 kunnen kwalificeren, zodat zij op zondag het strategische voordeel van een langere eerste stint hebben.

In 2022 treedt een compleet nieuw technisch reglement in werking, maar de Formule 1 lijkt dit moment ook willen te aangrijpen om enkele wijzigingen in de sportieve regels door te voeren. Zo is er vorige week door de internationale autosportbond FIA en afgevaardigden van de teams gesproken over het schrappen van de regel die bepaalt dat de top-tien in de kwalificatie de wedstrijd op de band moet beginnen waarmee de beste tijd in Q2 op de klokken is gebracht. Mocht de regel worden geschrapt, dan is er een goede kans dat meer coureurs aan de voorkant van het veld op dezelfde compound aan de race beginnen, al kan een rijder nog altijd een strategische gok besluiten te nemen door de wedstrijd op een hardere band te starten. Eind 2019 werd er ook al gesproken over het schrappen van deze regel, maar toen was er uiteindelijk niet voldoende steun voor een reglementswijziging.

Tijdens de meeting van vorige week werd besloten om na de Britse Grand Prix verder te praten over het schrappen van de Q2-bandenregel. Dit omdat het scenario komend weekend min of meer live in actie kan worden gezien, dankzij het experiment met de sprintkwalificatie. Voor zowel de korte wedstrijd op zaterdag als de hoofdrace op zondag geldt namelijk voor het complete veld een vrije bandenkeuze, terwijl voor de kwalificatie op vrijdagmiddag, die de startopstelling bepaalt voor de sprintrace, louter zachte banden beschikbaar worden gesteld door bandenleverancier Pirelli.