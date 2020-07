Geen positieve coronatest in Formule 1 tussen 17 en 23 juli

Om het Formule 1-seizoen 2020 van start te kunnen laten gaan zette de sport een uitgebreid plan op om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken. Onderdeel van dat plan was onder andere dat er op grote schaal getest wordt op het virus. Eenieder die toegang krijgt tot de circuits waar geracet wordt moet minimaal eens in de vijf dagen getest worden om zodoende te garanderen dat niemand van de aanwezigen de ziekte onder de leden heeft. De resultaten worden eens per week door de Formule 1 naar buiten gebracht.

Tussen vrijdag 10 juli en donderdag 16 juli nam de F1 nog bijna vijfduizend tests op COVID-19 af bij coureurs, teams en personeel. Daarbij werden ook de eerste twee positieve tests sinds de Grand Prix van Australië geregistreerd. Een week later is het aantal afgenomen tests fors lager met slechts 1.461 stuks tussen vrijdag 17 juli en donderdag 23 juli. Van deze tests waren er nul positief, waardoor het totaalaantal positieve coronatests dus op twee blijft staan.

De F1 verklaarde ook waarom er in de afgelopen week minder tests zijn afgenomen dan in de voorgaande weken. “Het lagere aantal afgenomen tests in deze periode ten opzichte van eerdere weken reflecteert dat er een onderbreking is in het raceschema, nadat er drie back-to-back races waren.”