Formule 1 meldt twee positieve gevallen coronavirus in Hongarije

De Formule 1 heeft een strikt testprogramma ingevoerd als een van de maatregelen om een geïmproviseerde kalender te kunnen afwerken ondanks het coronavirus. Na twee weekends in Oostenrijk leverden meer dan 8.000 tests geen positieve gevallen op. In Hongarije zijn er wel twee gevallen van COVID-19 vastgesteld bij F1-personeel. Het gaat om twee mensen die niet bij de races in Oostenrijk aanwezig waren, maar vanaf dit weekend ter plaatse zouden gaan werken.

“De FIA en de Formule 1 kunnen bevestigen dat er tussen vrijdag 10 juli en donderdag 16 juli 4.997 tests voor COVID-19 zijn uitgevoerd op rijders, teams en personeel. Daarvan hebben twee mensen positief getest”, laat de F1 in een mededeling weten. “De twee individuen waren niet aanwezig in Oostenrijk en zijn verwijderd en geïsoleerd van hun teams. Er zullen verder geen specifieke details worden vrijgegeven over de teams of individuen, de resultaten worden elke zeven dagen publiek gemaakt."

Het zijn de eerste positieve gevallen in de Formule 1 sinds de afgelaste Grand Prix van Australië, toe in Melbourne een lid van McLaren positief testte op COVID-19. Het team besloot toen om zich terug te trekken, waarna de hele race werd afgelast.

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, stelde eerder al dat een positief geval in de F1 wellicht niet te vermijden is, maar drong er bij de teams en rijders op aan om waakzaam te blijven en de protocols goed op te blijven volgen. Ferrari-rijders Charles Leclerc en Sebastian vettel werden al op de vingers getikt omdat ze in Oostenrijk de voorschriften niet helemaal volgen.