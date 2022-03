F1 introduceert dit weekend in Bahrein nieuwe tv-graphics

De Formule 1 begint dit weekend tijdens de Grand Prix van Bahrein met de introductie van het nieuwe reglement aan een nieuw tijdperk. De organisatie heeft die gelegenheid aangegrepen om ook de graphics voor de tv-uitzendingen aan te passen. De ruimte op het scherm wordt gevuld met een lijst aan de linkerkant van het scherm, het logo van de Formule 1 is verplaatst en staat nu boven de toren met de actuele stand.

Dean Locke, bij F1 verantwoordelijk voor de tv-registratie, zegt in gesprek met Motorsport.com: “Graphics zijn voor deze sport heel belangrijk. Met de nieuwe wagens was het voor ons ook tijd om met iets anders te komen. We zijn misschien een jaar eerder dan we normaal zouden doen, maar het leek ons goed om het in lijn te houden met de introductie van de nieuwe regels en de nieuwe auto’s. Ze zien er anders uit, het is een fris ontwerp. Het ziet er iets groter uit, maar het oogt vooral jonger.”

Met de nieuwe graphics moet het voor de Formule 1 ook makkelijker worden om bepaalde verhalen te vertellen en fans op de hoogte te houden van de stand. “Voorheen werden de graphics op verschillende plekken in het scherm geplaatst en omdat we nu met een schone lei begonnen zijn, hebben we iets meer vastigheid. Het ziet er best goed uit. Je zult tijdens het raceweekend zien dat we highlights in het scherm kunnen laten zien. We kunnen twee coureurs uitlichten, het onder de aandacht brengen bij de commentatoren. Dat geldt ook voor rode vlagen, safety cars, virtuele safety cars en dat soort elementen. De teamradio’s worden ook iets duidelijker in beeld gebracht, we kunnen echt de dingen laten zien die wij belangrijk vinden.”

Naast de graphics tijdens de sessies, heeft F1 ook een nieuwe intro, is het format van de startopstelling veranderd en worden pitstops op een andere manier getoond. Het nieuwe pakket wordt dit weekend tijdens de Grand Prix van Bahrein voor het eerst echt gebruikt.

Foto's: Nieuwe tv-graphics bij Formule 1-uitzendingen

Nieuwe tv-graphics voor de Formule 1 in 2022 1 / 4 Foto door: FOM Nieuwe tv-graphics voor de Formule 1 in 2022 2 / 4 Foto door: FOM Nieuwe tv-graphics voor de Formule 1 in 2022 3 / 4 Foto door: FOM Nieuwe tv-graphics voor de Formule 1 in 2022 4 / 4 Foto door: FOM