Na twee veelbelovende F1-tests wordt van Ferrari momenteel verwacht dat het de strijd kan aangaan met Red Bull Racing en Mercedes. De Italiaanse formatie was de laatste weken steeds voorzichtig met het doen van voorspellingen, maar sinds een paar dagen komen er toch positieve geluiden uit Maranello. Ferrari-teambaas Mattia Binotto liet eerder weten optimistisch te zijn over de kansen van de Scuderia. Hij suggereerde dat het team komend weekend net voor of vlak achter Red Bull zou kunnen zitten.

Charles Leclerc denkt echter dat Red Bull het op dit moment nog iets beter voor elkaar heeft, hij laat weten. "Ik ben wellicht wat pessimistischer. Ik denk niet dat we spreken over een seconde zoals het vorig jaar was, of zelfs meer zoals het jaar ervoor. Ik heb het gevoel dat we dichterbij aan het komen zijn, en dat is een goed teken", aldus Leclerc. "Maar ik denk dat zij nog steeds de favorieten zijn. We moeten vrijdag hard aan het werk en de dag zo optimaal mogelijk benutten om klaar te zijn voor zaterdag. Hopelijk vechten we daarna om de zege, al zie ik onszelf nog wel achter Red Bull staan."

Alhoewel Leclerc nog niet overtuigd is van de uiteindelijke kracht van Ferrari, vindt hij dat het team wel tevreden mag zijn met wat het in de winter allemaal gedaan heeft. "Ik denk dat we heel goed voorbereid zijn. Alle tests die we in de winter wilden afwerken, zijn gedaan. We hebben geen grote problemen gehad. Ik denk dat dit de belangrijkste reden is waarom we een glimlach op ons gezicht hebben. Qua competitie weten we het nog niet, maar qua betrouwbaarheid wel."

Sainz wacht eerst F1-trainingen af

Carlos Sainz Jr. liet donderdag weten te waken voor al te veel enthousiasme vooraf, maar dat dit wellicht verandert wanneer de sterke vorm in de trainingen doorzet. Op de vraag of hij denkt dat Ferrari voor de zege kan vechten, antwoordt de Spanjaard: "Niet echt, want je wilt het nog steeds niet helemaal geloven. In je hoofd wil je denken dat je klaar bent om voor de zege te vechten en als coureur wil je daar ook klaar voor zijn. Maar je wil ook niet te veel geloven in de hype. Ik ben klaar voor wat gaat komen. Ik heb me al een tijdje voorbereid op dit weekend. Maar wellicht stel ik na VT1, VT2 of VT3 de verwachtingen wel naar boven of naar beneden bij."