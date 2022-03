F1 Bahrein 2022: De laatste technische innovaties uit de pits

McLaren MCL36 rem detail Foto: Giorgio Piola

Na fikse problemen tijdens de pre-season test in Bahrein, heeft McLaren de configuratie aangepast. Het metalen omhulsel van de remschijf is in plaats gekomen van de koolstofvezelversie die tijdens de test gebruikt werd. Bovendien is de luchthapper voorzien van extra horizontale vinnetjes om te voorkomen dat grotere stukken rubber of andere rommel klem komt te zitten en het kanaal blokkeert.

McLaren MCL36 Foto: Giorgio Piola

Nog een beeld van de nieuwe voorremconfiguratie van de McLaren MCL36. Nu is ook het kanaal zichtbaar dat de lucht vanaf de luchthapper richting remschijf vervoert.

Red Bull Racing RB18 voorwielophanging Foto: Giorgio Piola

De versie van Red Bull heeft veel overeenkomsten met het concept van McLaren qua omhulsel van de remschijf, al kiest het team uit Milton Keynes voor een ander soort materiaal. De vorm is ook iets anders, afhankelijk van de wensen van de renstal.

Alpine A522 zijaanzicht Foto: Giorgio Piola

Alpine begint met nieuw bodywork rondom de sidepod aan de seizoensopener. Het gedeelte bij het BWT-logo is wat opgehoogd, waardoor er een duidelijker kanaal naar de achterkant van de auto loopt. Zo moet de luchtstroom optimaal richting de gewenste sectie stromen.

Mercedes W13 power unit Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de Mercedes W13 zonder bodywork. De onderste side impact structure (SIS) is goed zichtbaar, evenals de driehoekige opening van de sidepod en de radiatoren. Hier is goed te zien dat de opening van de sidepod, hoe klein hij ook lijkt op beelden van de Mercedes in actie, qua grootte vergelijkbaar is met vorig jaar, maar dan 45 graden gedraaid. De radiatoren zijn daarentegen overduidelijk kleiner.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

De naakte Ferrari F1-75 geeft ons een mooie blik op de elektronica binnenin de sidepods en de plaatsing van de radiatoren.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

De achtervleugel van Red Bull, voorzien van een enkele steun in het midden met daarbovenop de DRS-activator. Je ziet ook de witte punten op de vleugel, die door de FIA gebruikt worden om middels een onboardcamera te monitoren in hoeverre de vleugel doorbuigt.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

Detailopname van de power unit in de Mercedes W13, inclusief uitlaat, versnellingsbakbehuizing en achterwielophanging.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

Onder het chassis van de Red Bull RB18 kunnen we mooi zien hoe het team een groot deel van de elektronica naar de centrale as van de wagen heeft verplaatst, om ruimte te maken voor hun sidepod-concept.

Ferrari F1-75 detail Foto: Uncredited

Ferrari heeft een uniek concept voor de uitlaat en wastegate. De wastegate loopt eerst buitenlangs over de uitlaat, maar richting einde smelten ze samen. De andere fabrikanten voegen de twee elementen ofwel eerder samen, of laten ze los naast elkaar bestaan.

Mercedes W13 detail Foto: Uncredited

De achterremconfiguratie van de Mercedes W13, met de remklauw geplaatst in de onderste luchthapper.

Ferrari F1-75 bargeboard detail Foto: Uncredited

De L-vormige vleugel op de rand van de vloer van Ferrari, waardoor het team net als McLaren de vloer beter kan opdelen in verschillende elementen.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Uncredited

Een kijkje in het binnenste van de Red Bull RB18 sidepods. Hier is goed te zien hoe het team de radiatoren heeft geplaatst. Ook de beide side impact structures zijn zichtbaar, met de bovenste binnenin de sidepod en de onderste in de vloer verwerkt.

Ferrari F1-75 Foto: Giorgio Piola

Mooi beeld van de achterkant van de Ferrari F1-75 tijdens de FIA-keuring.

McLaren MCL36 vergelijking van de voorremconfiguratie Foto: Giorgio Piola

Een vergelijking van de behuizing van de remconfiguratie van McLaren tijdens de pre-season test en de nieuwe variant voor het aanstaande raceweekend.

Red Bull Racing RB18 diffuser detail Foto: Giorgio Piola

Een mooi beeld van de achterkant van de Red Bull RB18, terwijl het team staat te wachten op de technische keuring. Je ziet hier mooi het grote koelgat in de motorkap, de beam wings, de contouren van de diffuser en de vleugels van de remconfiguratie.

Red Bull Racing RB18 zijaanzicht Foto: Giorgio Piola

Een goede blik op de sidepods van Red Bull, waarmee het team tijdens de laatste dag van de pre-season test in actie kwam.

Red Bull Racing RB18 detail Foto: Giorgio Piola

Interessant zijaanzicht van de Red Bull RB18. De koelconfiguratie bovenop de power unit is goed te zien, evenals de bevestiging van de centrale steun van de achtervleugel. Deze is rondom de uitlaat gevormd. Om gewicht te besparen, is het geen massief element.

Aston Martin AMR22 front brake detail Foto: Giorgio Piola

De voorremconfiguratie van de Aston Martin AMR22 tijdens de opbouwfase.

Alpine A522 voorzijde Foto: Giorgio Piola

Deze foto toont, samen met de vorige, het verschil in designs tussen de teams. Alpine heeft gekozen voor een smalle maar hoge luchthapper, waar Aston Martin opteert voor een brede versie. De plaatsing van de remklauw is bij deze twee teams wel hetzelfde: aan de voorkant van de configuratie, iets wat we al een aantal jaar niet gezien hebben.

Ferrari F1-75 voorrem detail Foto: Giorgio Piola

Ferrari heeft de remklauw bijvoorbeeld op 4 à 5 uur geplaatst.

Achtervleugel van de Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Detailopname van de achtervleugel van de Ferrari F1-75, inclusief de korte dubbele zwanenhals-bevestiging en de DRS-activator.

Neus van de Ferrari F1-75 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Close-up van de voorvleugel en neus van de Ferrari F1-75. We zien hier niet alleen de verlengde punt van de neus die samenkomt met de horizontale hoofdplaat van de voorvleugel, maar ook de opening die koele lucht in de cockpit brengt.

McLaren MCL36 Foto: Giorgio Piola

De McLaren-monteurs bereiden de MCL36 voor op het weekend. De voorste monteur houdt zich bezig met de stuurconfiguratie.