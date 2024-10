FIA versterkt topbestuur na bewogen periode

De wijzigingen in het topbestuur van de FIA maken deel uit van de pogingen van president Mohammed Ben Sulayem om het bestuursorgaan te transformeren. Alberto Villarreal is aangewezen als nieuwe algemeen directeur van de FIA terwijl Alessandra Malhame de nieuwe senior HR-directeur is. Villarreal rapporteert in zijn rol rechtstreeks aan Ben Sulayem en de voorzitter van de senaat. De Spanjaard beschikt over een enorme ervaring in de automotive-branche, aangezien hij twintig jaar voor bandenfabrikant Goodyear heeft gewerkt. Villarreal zal toezicht houden op de operationele en financiële prestaties van de organisatie en heeft de taak gekregen om bij de besluitvorming prioriteit te geven aan de belangen van de FIA-leden.

De Italiaanse Malhame, die eerder leidinggevende functies heeft bekleed bij Honeywell en Bristol Myers Squibb, zal samen met de organisatie leiding geven aan HR-activiteiten en bredere strategieën. Ben Sulayem is blij met deze nieuwe aanwinsten voor de FIA. "Ik ben verheugd Alberto en Alessandra in het team te verwelkomen. Met Alberto's uitgebreide leiderschapservaring heb ik er alle vertrouwen in dat hij de duurzaamheid van onze financiële prestaties, bestuur en activiteiten zal bevorderen en waarde voor onze leden zal creëren. Alessandra brengt een schat aan HR-expertise mee naar de federatie. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij de ontwikkeling van ons kostbaarste bezit - onze mensen - zal waarborgen", aldus de FIA-president.

De benoemingen komen op een moment dat Ben Sulayem zijn autoriteit over de FIA aan het uitdragen is door de organisatie in de richting te sturen die hij voor ogen heeft, namelijk financieel stabieler en met duidelijkere doelstellingen. Ben Sulayems aanpak heeft hem echter met veel mensen in conflict gebracht en de afgelopen twaalf maanden zijn er een aantal belangrijke mensen vertrokken. Vorige week nog nam de FIA afscheid van haar communicatiedirecteur Luke Skipper en secretaris-generaal mobiliteit Jacob Bangsgaard.

Afgelopen winter werd bekend dat sportief directeur Steve Nielsen en technisch directeur van de single-seaters Tim Goss allebei hun functie hadden neergelegd, terwijl ook hoofd van de FIA Women in Motorsport Commission Deborah Mayer opstapte. In februari bleek dat Pierre Ketterer, directeur bestuur en regelgeving, en Edward Floydd, hoofd commerciële juridische zaken, waren opgestapt. In mei vertrok ook Natalie Robyn, de eerste CEO van de FIA.