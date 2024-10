Aston Martin zet reservecoureur in tijdens VT1 in Mexico

Het is voor de Formule 2-kampioen van 2022 de eerste keer dat hij in de AMR24 mag rijden. Als test- en reservecoureur van Aston Martin heeft Felipe Drugovich achter de schermen al vele uren in de simulator afgewerkt en op die manier kennisgemaakt met de auto. Op het Autódromo Hermanos Rodríguez mag de Braziliaan zijn eerste meters in de AMR24 maken tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico. Hij neemt dan het zitje van Fernando Alonso over voor de sessie die een uur duurt. Alonso keert dan weer terug voor de tweede vrije training, die vanwege een Pirelli-bandentest een halfuur langer duurt. Zodoende loopt de Spanjaard niet al te veel baantijd mis.

Teams zijn verplicht om elk jaar minstens twee keer een rookie in de auto te zetten tijdens een vrije training. Aston Martin had nog geen enkele keer een rookie in de auto gezet, maar Drugovich krijgt in Mexico dus die eer. Het team is ook nog van plan om hem later dit jaar tijdens een VT1 in de auto te zetten, al is nog niet bekend bij welke Grand Prix dat zal zijn.

"Ik ben erg enthousiast om voor het eerst met de AMR24 te rijden - ik kijk er al een tijdje naar uit!", reageert Drugovich enthousiast op het nieuws. "Ik heb een groot deel van het jaar gewerkt aan de ontwikkeling van deze auto in de simulator van het team, dus het zal waardevol voor me zijn om de correlatie te voelen tussen de simulator en het echte werk. Autódromo Hermanos Rodríguez is een circuit waar ik nog niet eerder heb gereden. Het is een uitdagend circuit met een mix van lange rechte stukken en technische bochten, dus ik zal voorafgaand aan het evenement tijd doorbrengen in de simulator, zodat ik er klaar voor ben tijdens VT1. Ik wil Aston Martin bedanken voor het vertrouwen dat ze mij geven en Banco Master voor hun voortdurende steun."

Teambaas Mike Krack is blij voor Drugovich, die zijn harde werk achter de schermen nu beloond ziet worden. "We zijn verheugd dat we Felipe deze eerste kans kunnen geven om met de AMR24 te rijden tijdens de eerste vrije training in Mexico-Stad. Felipe zit regelmatig in Silverstone in onze simulator en draagt bij aan de ontwikkeling van deze auto met zijn gedetailleerde en doordachte feedback, dus het zal een nuttige ervaring voor hem zijn om in Mexico de baan op te gaan", zegt Krack. "Tijdens de sessie zal Felipe zich een weg banen door het runplan van het team, belangrijke data verzamelen om onze besluitvorming tijdens de rest van het weekend te ondersteunen en helpen met de afstelling van de auto."