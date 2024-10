FIA negeert WHO-advies en laat Gala voorlopig doorgaan

Op 13 december is de FIA van plan om het jaarlijkse Gala in de Rwandese hoofdstad Kigali te houden. Deze editie moet extra feestelijk worden, want naast het uitdelen van de FIA Awards zal ook het 120-jarig bestaan van de autosportfederatie gevierd worden. De laatste weken is het echter onzeker geworden of het evenement in het Afrikaanse land wel door kan gaan.

In het land gaat namelijk het Marburg-virus rond. Het ministerie van Gezondheid van Rwanda heeft bekendgemaakt dat het virus zich langzaam aan het verspreiden is. Op 8 oktober kwamen de laatste cijfers naar buiten. Er zijn in het land 58 besmettingen geconstateerd en er zijn reeds 18 mensen aan het virus overleden. Het land werkt samen met het WHO om verdere verspreiding te voorkomen, maar het is nu al een van de grootste uitbraken van deze ziekte aller tijden.

De WHO heeft op 30 september zelfs een negatief reisadvies afgegeven voor Rwanda. Een reisverbod is er echter niet. De meeste genodigden voor het FIA Gala wonen in het Verenigd Koninkrijk en ook daar is er geen oproep gedaan om niet naar Rwanda af te reizen. Het enige wat het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert, is om niet in contact te komen met mensen die symptomen hebben. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hetzelfde advies afgegeven.

De FIA blijft vanwege het uitblijven van een negatief reisadvies doorgaan met de voorbereidingen voor het Gala in december. "We hebben nauw contact met het Ministerie van Gezondheid van Rwanda. Op dit moment gaan we door met waar we mee bezig zijn", vertelt een woordvoerder van de FIA aan Motorsport.com. Mocht de FIA besluiten het Gala door te laten gaan, dan is aanwezigheid verplicht. Als men niet komt opdagen, dan wordt er een boete uitgedeeld. Lewis Hamilton was bijvoorbeeld in 2021 niet aanwezig en moest een aardig bedrag aftikken.

Het Marburg-virus is erg dodelijk. Ongeveer 88 procent van de geïnfecteerden overleeft het niet. Een behandeling of een vaccin is er nog niet. Wel is men druk bezig om een vaccin te ontwikkelen. In eerste instantie werd het virus overgedragen via beten van vleermuizen, maar onlangs is vastgesteld dat dit ook van mens tot mens over kan worden gegeven.