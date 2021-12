Veel spannender dan het Formule 1-seizoen 2021 kan je het niet krijgen. Red Bull-teambaas Christian Horner erkende al dat zelfs Hollywood-schrijvers dit script niet hadden kunnen bedenken. Ondanks de spanning aan de kop van het veld, een aantal verrassende winnaars en opvallende podiumklanten moeten we maar afwachten wat 2022 gaat brengen. Het technisch reglement gaat volledig overhoop, wat het veld aardig door de war kan schoppen. Toch is er binnen de FIA het volste vertrouwen dat de reglementen de sport beter gaan maken.

Het doel van de nieuwe reglementen is tweeledig, zo legt FIA’s technisch directeur Nikolas Tombazis nogmaals uit. Enerzijds draait het om het veld dichter bij elkaar te brengen, anderzijds moeten de coureurs elkaar beter en langer kunnen volgen. De technisch expert is ervan overtuigd dat het eerste doel al aan het einde van volgend seizoen bereikt kan worden, zo laat hij Auto Motor und Sport weten: “Momenteel zit er ongeveer drie seconden tussen de eerste en laatste auto. We hopen dat dat aan het einde van 2022 nog maar anderhalve seconde is.”

Naast de vraag wat het nieuwe reglement doet voor de actie op de baan, is het afwachten wat de impact op de rondetijd is. Eerder werd gesproken over een tijdverlies van zo’n drie seconden, al werd later een maximaal verlies van anderhalve seconde genoemd. Tombazis denkt dat het eerder één dan drie seconden zal zijn, maar wil zich daar niet op laten vastpinnen: “Ik ben nog wat voorzichtig. We weten namelijk niet hoe de nieuwe 18 inch banden, de overstap naar E10-brandstof en het rijgedrag van de wagens uitpakt.”

Formule 1-eenheidsworst in 2022?

Veel fans vrezen dat door de beperkte ontwikkelingsruimte de wagens er allemaal hetzelfde uitzien. De voormalig engineer van McLaren en Ferrari ziet dat anders: “Het hangt ervan af hoe goed je kijkt. De details zullen zeker anders zijn. In het begin meer dan later in het seizoen, wanneer alle teams weten wat de juiste weg is. Als we eerlijk zijn, zien ook de huidige wagens er behoorlijk hetzelfde uit. In 2019 hebben we afbeeldingen met de auto’s volledig wit gemaakt laten zien aan de teambazen. Zelfs zij herkenden niet alle wagens.”

