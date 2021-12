De Formule 1 beleefde in 2021 misschien wel het spannendste en meest spectaculaire seizoen uit de historie van de sport. Wereldkampioen Max Verstappen en Lewis Hamilton maakten er van begin tot eind een zinderende strijd van. Uiteindelijk werd de strijd beslist met een controversiële finale in Abu Dhabi, waar de Red Bull-coureur in de laatste ronde de winst greep. Ook naast de baan was er de nodige ophef, met continu moddergooien tussen Mercedes en Red Bull Racing. Dit alles was goed voor de kijkcijfers van de sport. Wereldwijd groeide de populariteit enorm en ook de eerste Grand Prix van Nederland in ruim dertig jaar tijd werd een groot succes.

Red Bull-teambaas Christian Horner grapte: “Stefano [Domenicali, F1 CEO] mag Red Bull wel een enorm groot kerstpakket komen brengen voor de spanning, voor het racen en voor het drama. Volgens mij gebeurde het 47 jaar geleden voor het laatst dat twee rijders met een gelijk aantal punten aan de laatste race begonnen. Ik denk niet dat een scriptschrijver in Hollywood de ins en outs van dit jaar had kunnen verzinnen. En de populariteit van de Formule 1 is door het dak gegaan. De finale was dit jaar vermoedelijk het grootste sportevenement ter wereld. En het aantal nieuwe fans dat we hebben mogen verwelkomen is ongelofelijk, fenomenaal.”

Binotto looft oud-collega Domenicali

Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto is lovend over Domenicali, zijn voormalig collega bij Ferrari. “Hij doet het heel erg goed. Dat geldt ook voor Liberty Media. Sinds Liberty begon, is de show enorm verbeterd, evenals de manier waarop de show aan de fans wordt voorgeschoteld. Niet alleen qua tv-uitzendingen maar ook qua social media en dergelijke. Stefano doet het ook simpelweg heel goed. Het is niet gemakkelijk om na Chase [Carey, red.] het niveau zo hoog te houden, want Chase heeft fantastisch werk geleverd. Ik ken Stefano en ik weet zeker dat hij het heel erg goed zal blijven doen.”

