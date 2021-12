Ferrari hield focus op 2022 ondanks strijd met McLaren

Achter de dominante factoren Mercedes en Red Bull Racing knokten Ferrari en McLaren om de positie van ‘best of the rest’. De twee historische formaties bleken zeer aan elkaar gewaagd, totdat de Scuderia een allesbeslissende eindspurt inzette en er met de derde plaats vandoor ging. Mede dankzij een verbeterd hybridesysteem van de power unit eindigde Ferrari 47,5 punten voor de rivaal uit Woking.

Al tijdens het seizoen liet de renstal uit Maranello weten zich volledig te focussen op 2022, wanneer het nieuwe technisch reglement in werking treedt. Een ideale kans om het gat met de topteams te dichten, zo dacht men in Italië. En ondanks de felle strijd met McLaren heeft Ferrari vastgehouden aan dat plan. “Het antwoord is nee”, bevestigt Ferrari’s sportief directeur Laurent Mekies op de vraag in hoeverre de ontwikkeling van de SF21 langer is doorgezet. “We hebben al heel vroeg duidelijk gemaakt dat we de focus zouden verleggen naar 2022. Op dat moment, al vroeg in het seizoen, hoopten we dat we uiteindelijk zouden kunnen strijden om de derde plaats. We hebben er echter voor gekozen om geen compromissen te sluiten met het oog op 2022. Dus dat is het meest duidelijke antwoord dat ik kan geven. Deze vraag hebben we al 25 keer gehad. Dus absoluut niet: de enige ontwikkeling die we in de tweede seizoenshelft hebben doorgevoerd was het hybridesysteem. En dat is iets wat we volgend jaar ook gaan gebruiken.”

Motorische upgrade maakt klein verschil

Het verbeterde hybridecomponent werd in de Grand Prix van Rusland geïntroduceerd. Hoewel het de prestaties van Carlos Sainz Jr. en Charles Leclerc ietwat verbeterde, was het geen ‘game changer’ aldus Mekies: “Maar de verschillen zijn zo klein. We hebben er vaak op teruggekeken en gezegd: ‘Nou, als we die upgrade niet hadden, dan stonden we X-aantal plaatsen verder naar achteren’. Doordat het veld zo dicht bij elkaar zat, hadden we het idee dat het effect significanter was. Het hielp een beetje, maar het hielp ons ook om het potentieel van de wagen op sommige vlakken beter te benutten.”