Eindrapport Valtteri Bottas: Ideale schoonzoon zwaait af bij Mercedes

Het Formule 1-seizoen van Valtteri Bottas

Positie in het wereldkampioenschap: 3

Aantal WK-punten: 226

Aantal overwinningen: 1

Beste startplaats: Pole-position (Portugal, Turkije, Mexico en Brazilië)

Beste resultaat: 1e plaats (Turkije)

Rapportcijfer: 6,4

Het bovenstaande rapportcijfer is eigenlijk precies wat Valtteri Bottas in dienst van Mercedes is geweest: degelijk, voldoende, maar jammer genoeg niet veel meer dan dat. In vijf jaren heeft hij zelden tot nooit een onvertogen woord gesproken en altijd keurig als tweede viool gefungeerd. Alhoewel het van Valtteri 1.0 naar 4.0 is gegaan, bleek er geen wereldkampioen in hem te schuilen. Daar is hij misschien wel wat te aardig voor. Bottas in zijn omgang met de pers ook buitengewoon beleefd en vriendelijk, hetgeen fijn is, maar daar staat tegenover dat hij die eigenschappen op de baan meeneemt en dat aardige jongens nou eenmaal niet zo heel vaak wereldkampioen worden.

Dat hij al die jaren als waterdrager van Lewis Hamilton heeft gefungeerd en dat Toto Wolff die rolverdeling eigenlijk wel prima vond, hebben zijn kansen op zelfontplooiing en eigen succes ook geen goed gedaan. Dat eigen succes is in vijf seizoenen voor Mercedes trouwens beperkt gebleven tot tien overwinningen, al wist hij met twintig stuks wel beduidend meer pole-postions te scoren.

Desondanks zal de tijd van Bottas bij Mercedes de geschiedenisboekjes ingaan als die van een degelijke tweede rijder, noem het een moderne versie van Rubens Barrichello. Dat is dan ook meteen de meetlat waarlangs het seizoen van Bottas moet worden gelegd. In dat opzicht dient de tweede coureur van die andere titelkandidaat misschien als referentie: Sergio Perez van Red Bull Racing. Als de statistieken van beide heren worden vergeleken, komt Bottas zonder twijfel als beste uit de bus. De 32-jarige Fin heeft zich veel beter gekwalificeerd, heeft meer podiumnoteringen achter zijn naam staan en vindt zichzelf ook hoger terug in de WK-stand. Daarnaast heeft hij met iets constantere optredens dan Perez Mercedes aan het constructeurskampioenschap geholpen.

Het pleit allemaal voor Bottas als 'ideale wingman', al gaat die vlieger dit jaar toch niet helemaal op. Zo moet gezegd dat er voor Perez wel wat verzachtende omstandigheden waren. De Mexicaan kreeg te maken met een nieuw team, een nieuwe motorleverancier en niet te vergeten een nieuw chassis dat om een compleet andere rijstijl vroeg. Voor Bottas gelden die excuses niet. Bovendien is Perez op het moment suprême wel goud waard geweest voor Max Verstappen. Zonder het verdedigende werk tegen Hamilton in Abu Dhabi had laatstgenoemde een 'gratis' pitstop kunnen maken en had de wereld er heel anders uitgezien. Het maakt dat Perez op het beslissende moment wel belangrijk was.

Bottas heeft dat op Hongarije na - en laten we die race maar even buiten beschouwing laten - niet kunnen leveren. In onder meer Rusland is hij door een motorische gridstraf pal voor Verstappen geposteerd, maar van fel verdedigen was geen sprake. Bottas liet de deur wagenwijd openstaan en mengde zich niet in het rijdersgevecht. Het siert de nummer drie uit het WK – of zoals Verstappen dat zegt: “Valtteri is een nette coureur” – maar tekent ook zijn zwakte. Bottas is niet doortastend in duels en dat heeft zijn gehele Mercedes-periode getekend. Als hij vooraan rijdt zoals in Turkije staat er geen maat op, maar als het op knokken aankomt, is het verhaal anders. Ook daaruit blijkt misschien wel weer: iets te aardig om ooit wereldkampioen te worden.

De cijfers van de redactie

Erwin Jaeggi 6,7 Ronald Vording 7,0 Koen Sniekers 7,5 Niels Dijksterhuis 6,0 Bjorn Smit 5,0