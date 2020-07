FIA stelt nieuw panel samen voor technische kwesties Formule 1

Red Bull tekende dit weekend in Oostenrijk protest aan tegen het veelbesproken stuursysteem van Mercedes, dat in de eerste wintertest in Barcelona voor het eerst werd gebruikt. Het feit dat het maanden heeft geduurd voordat er formeel duidelijkheid was over de legaliteit van het systeem, is een doorn in het oog van de F1-paddock. De FIA kan dan wel steeds technische richtlijnen uitvaardigen en teams adviseren, het definitieve antwoord wordt pas bij de eerstvolgende race door de stewards van de FIA gegeven.

FIA-president Jean Todt kondigde zaterdag aan dat de FIA een nieuw orgaan op poten zal zetten om het gehele proces te stroomlijnen. Er komt een panel van experts die advies kunnen geven over technisch delicate kwesties, in plaats van dat één individu binnen de FIA door de teams om een mening wordt gevraagd.

De komst van dat panel werd vorige maand door het World Motor Sport Council al goedgekeurd. Het panel moet de teams meer vertrouwen geven dat een bepaalde interpretatie van de FIA ook zal worden gevolgd door de stewards, wanneer die zich over een bepaalde zaak moeten buigen. Nadat een panel ergens een positief advies over heeft gegeven, hoeft een andere renstal daar ook geen protest meer tegen aan te tekenen, wanneer die vraagtekens heeft bij de legaliteit van het een of ander. Er ligt immers al een oordeel.

"Er staat veel druk op onze technische experts, en ook de stewards zijn afhankelijk van hun interpretatie", stelt Todt. "Daarom hebben we besloten om voor delicate kwesties een panel van drie experts op te richten dat zich over een interpretatie moet buigen. Het is dus niet één persoon die ja of nee zegt, maar een groep van drie. Je kan dan ook een inzicht krijgen van bijvoorbeeld een elektronische expert, of een motorexpert."

Dat wil echter niet zeggen dat teams geacht worden om geen protest meer in te dienen. Die deur blijft open. "Ik denk niet dat het gepast is om te beperken waar teams tegen kunnen protesteren", verduidelijkt Todt. "Ik vind de manier waarop Red Bull het gedaan heeft overigens ook goed. Voor de start van het kampioenschap, en niet na afloop van de race."

Geen permanente stewards

De stewards van de FIA stonden de afgelopen jaren vaak onder grote druk als gevolg van moeilijke en soms controversiële beslissingen bij de races. Er gaan daarom vaak stemmen op om drie permanente stewards aan te wijzen, in plaats van dat de stewards de hele tijd roteren. Dit zou bovendien voor meer consequente beslissingen kunnen zorgen.

Todt benadrukt echter dat het huidige systeem met steeds weer andere stewards bij de races behouden blijft. "Er zijn altijd plus- en minpunten. Ik denk dat we wat betreft de kwaliteit van de stewards veel vooruitgang hebben geboekt. We hebben een goede groep experts en we vinden dat drie of vier verschillende groepen de beste oplossing is. Ik vond het vroeger nooit fijn om slechts één expert voor het hele seizoen te hebben. Als die dan iets beslist dat tegen een team ingaat, lijkt het alsof diegene altijd tegen dat team is. Daarom vind ik het minder controversieel om drie of vier groepen te hebben."

