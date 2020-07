Mercedes positief verrast: “We lijken een klasse apart”

Valtteri Bottas ging bij zijn laatste ronde in Q3 nog van de baan, maar omdat ook Lewis Hamilton geen loepzuivere ronde wist te rijden bleef de toptijd van de Fin overeind. Red Bull-rijder Max Verstappen moest tevreden zijn met P3 op een halve seconde en was dus best of the rest.

"Dit voelt heel goed", stelde polesitter Bottas in de persconferentie na afloop. "Dit gevoel heb ik echt gemist, wanneer je in de kwalificatie de wagen tot de limiet drijft. Over wat het team heeft gedaan kun je niet veel meer zeggen dan gewoon geweldig. We lijken wel een klasse apart. Het is heel indrukwekkend om zien. Ik moet iedereen in het team en in de fabrieken bedanken. Het is een geweldige wagen om te besturen, maar het is morgen dat telt."

Update Hamilton: Hamilton naar stewards voor twee mogelijke overtredingen

Ook Hamilton was tevreden ondanks een nipte nederlaag tegen Bottas, al moet de Brit nog wel naar de stewards omdat hij mogelijk een gele vlag had genegeerd. Hem hangt mogelijk dus nog een gridstraf boven het hoofd. Voor de wereldkampioen was het gat met de tegenstand opvallend. "Deze kloof hadden we zeker niet verwacht. Dat geeft alleen maar aan hoe geweldig iedereen werkt", aldus Hamilton. "Valtteri deed het gewoon beter tijdens zijn ronde. We dachten zeker dat we voor de zege mee zouden strijden, maar hadden dit soort verschillen niet verwacht, want er waren ook andere teams die er snel uitzagen."

Hamilton reed achter Bottas toen de Fin van de baan ging bij zijn laatste poging, maar zegt niet gehinderd te zijn door de escapade van zijn teamgenoot. "De wagen was geweldig, maar van mijn kant slaagde ik er gewoon niet in om de beste ronde aan elkaar te breien. Ik heb dus wat werk te doen. Ik zag in bocht vier een grote stofwolk en zag nog net hoe Valtteri weer de baan op kwam. Dat had geen invloed op mijn ronde."

Meer zelfs, het is net omdat Hamilton niet voldoende zou zijn vertraagd voor het incident met Bottas, dat er momenteel een onderzoek loopt.