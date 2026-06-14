Fernando Alonso start vanuit pitstraat na motorwissel in Barcelona

Op papier verandert er weinig, maar Fernando Alonso verliest wel een van de weinige wapens die hij nog had voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. De Spanjaard zal de Formule 1-race van 2026 vanuit de pitstraat starten nadat Aston Martin Racing verschillende onderdelen van de Honda-krachtbron in zijn AMR26 heeft vervangen.

De FIA bevestigde voorafgaand aan de race dat het team uit Silverstone een nieuwe MGU-K, een nieuwe batterij (Energy Store) en een nieuwe elektronische regeleenheid (Control Electronics) heeft gemonteerd in de auto met startnummer 14. In alle drie de gevallen gaat het om het vierde exemplaar van het seizoen, terwijl het reglement slechts drie exemplaren zonder straf toestaat.

Daarnaast werden de onderdelen vervangen waarbij de afstelling van de auto na de kwalificatie werd gewijzigd, waardoor het parc fermé-reglement werd geschonden. Het praktische gevolg is duidelijk: de tweevoudig wereldkampioen, die zich tijdens een van de moeilijkste weekenden van het jaar voor Aston Martin al als laatste had gekwalificeerd, zal niet eens vanaf de laatste plek op de grid vertrekken en moet de race vanuit de pitstraat aanvangen.

De beslissing komt tijdens een bijzonder zwaar weekend voor de Britse renstal. De AMR26 is op het Circuit de Barcelona-Catalunya de langzaamste auto's gebleken. Het circuit staat er traditioneel om bekend dat het de sterke en zwakke punten van iedere auto genadeloos blootlegt.

Fernando Alonso had al een moeilijke zaterdag en zondag belooft niet veel makkelijker te worden. Foto door: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Voor Alonso betekent het bovendien dat hij een van zijn weinige kansen op een goed resultaat verliest. De Spanjaard viel dit seizoen regelmatig op door zijn sterke starts, waarschijnlijk een van de gebieden waarop hij het grootste verschil maakt ten opzichte van zijn concurrenten. In meerdere races wist hij in de eerste meters verschillende posities goed te maken, ondanks het feit dat hij over een van de minst competitieve auto's van het veld beschikt.

Een zondag om data te verzamelen

Nu Aston Martin volledig gefocust is op toekomstige upgrades, lijkt de race in Barcelona eerder op een uitgebreide testsessie dan op een realistische kans op een goed resultaat.

Door de wissel van de componenten kan Alonso de komende races beschikken over versere onderdelen in een seizoen dat vanuit technisch oogpunt toch al problematisch verloopt. Daar staat tegenover dat hij de Grand Prix vanuit de pitstraat moet beginnen op een circuit waar inhalen traditioneel lastig is, zeker met een AMR26 die dit weekend zelfs duidelijk tekortkwam ten opzichte van Cadillac-Ferrari.

Na een zaterdag waarop Alonso aangaf moe te worden van het telkens herhalen van dezelfde problemen met de auto, wacht hem opnieuw een zondag waarop overleven centraal staat. Ditmaal begint die opdracht bovendien vanuit de pitstraat.