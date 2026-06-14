Alonso hard voor Aston Martin en Honda: "We hebben slechtste auto en motor"

Fernando Alonso heeft na de kwalificatie voor zijn thuisrace in Barcelona keihard uitgehaald naar Aston Martin. en motorleverancier Honda De tweevoudig wereldkampioen eindigde als laatste in de kwalificatie en stelde dat hij er moe van wordt om ieder weekend opnieuw dezelfde problemen uit te leggen. Volgens Alonso beschikt Aston Martin momenteel over zowel de slechtste auto als de slechtste motor in de Formule 1.

De kwalificatie op het Circuit de Barcelona-Catalunya vormde een nieuw dieptepunt voor het team uit Silverstone. Alonso kwam niet verder dan de 22e en laatste tijd, waarmee en passant ook een einde kwam aan een reeks van 42 opeenvolgende kwalificaties waarin hij teamgenoot Lance Stroll versloeg. Beide Aston Martin-coureurs moesten bovendien ruim een seconde toegeven op het eveneens worstelende Cadillac en waren uiteindelijk ongeveer vier seconden langzamer dan polesitter George Russell.

Voor Alonso kwam dat resultaat echter niet als een verrassing. De Spanjaard wees suggesties van de hand dat de tekortkomingen van Aston Martin juist in Barcelona extra zichtbaar werden door het karakter van het circuit. "Nee, nee, nee. Er is niets blootgelegd", verzuchtte Alonso tegenover de media. "We wisten al dat we de slechtste auto en de slechtste motor hebben. Daar zijn we dit seizoen vanaf het begin ook heel duidelijk over geweest. We weten dat we hard moeten werken."

Naast een gebrek aan pure snelheid kampt Aston Martin ook met technische problemen. Alonso wees daarbij opnieuw op de samenwerking tussen de eigen versnellingsbak van het team en de Honda-krachtbron, een combinatie die dit seizoen vaker voor problemen heeft gezorgd. "In sommige bochten voelde het alsof ik de handrem aantrok. Beide achterwielen blokkeerden volledig", legde hij uit. "In andere bochten leek het alsof ik tijdens het remmen nog half gas gaf, waardoor je rechtdoor schiet. Elke ronde voelt momenteel als een loterij."

Hoop gevestigd op zomerupdate

Aston Martin heeft besloten om niet langer kleine updates naar de races mee te nemen. In plaats daarvan wordt alle ontwikkelingscapaciteit gebruikt voor één groot upgradepakket dat later deze zomer moet verschijnen. Ook Honda werkt achter de schermen aan verbeteringen voor de motor, al heeft de Japanse fabrikant nog geen exacte introductiedatum genoemd. Tot die tijd verwacht Alonso weinig verbetering.

"Dit is de strategie waarvoor we gekozen hebben", zei hij. "Over twee weken komen we in Oostenrijk aan en staan we waarschijnlijk opnieuw laatste in de kwalificatie. Dan zullen jullie me weer vragen of bepaalde zwakke punten van de auto daar zichtbaar zijn geworden."

Toen Spaanse journalisten hem verder naar de situatie vroegen, liet Alonso zijn frustratie de vrije loop. "We herhalen ieder weekend hetzelfde verhaal. Het is vermoeiend", aldus de 44-jarige coureur. "We staan laatste, we weten dat en we hebben er geen enkel probleem mee om dat toe te geven. We wachten op de tweede helft van het seizoen. Hopelijk kunnen we dan met de nieuwe auto wat vooruitgang boeken. Op dit moment wordt het allemaal erg repetitief."

"We hebben een zeer slechte motor, de slechtste van allemaal", benadrukte hij. "Onze energieafgifte is slecht. Daarnaast hebben we problemen met de versnellingsbak en met de aerodynamica. Maar aan al die zaken wordt gewerkt. Hopelijk kunnen we de fans in de tweede helft van het seizoen iets geven om voor te juichen."