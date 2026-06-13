Hamilton: "Ik heb voor de kwalificatie iets gedaan wat ik anders nooit doe"

Ondanks dat hij nipt naast pole greep, verscheen Lewis Hamilton zaterdag met een brede glimlach voor de camera's na de kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië. Hij had namelijk totaal niet verwacht ook maar in de buurt van de eerste startrij te komen. De Ferrari-coureur moest uiteindelijk slechts 0.064 seconde toegeven op polesitter George Russell.

Dat resultaat kwam voor Hamilton dus zelf als een verrassing. De zevenvoudig wereldkampioen kende geen vlekkeloze voorbereiding op de kwalificatie en had het gevoel dat hij het hele weekend achter de feiten aanliep. Het missen van de eerste vrije training - rookie Dino Beganovic mocht een sessie in de auto van Hamilton doorbrengen - had daar ook een aandeel in.

"Ik heb mezelf echt verrast", vertelde Hamilton na afloop bij Sky Sports. "Ik had absoluut niet verwacht dat ik zou vechten voor een plek op de eerste startrij. Normaal gesproken kun je het nog wel goedmaken als je de eerste training mist, maar dit was de moeilijkste keer die ik heb meegemaakt."

De Brit wees erop dat hij tijdens de tweede vrije training ruim een seconde tekortkwam op de snelste tijd. Ook tijdens de derde training bleef het verschil aanzienlijk. "In VT2 zat ik 1,1 seconde achter de snelste tijd. Toen dacht ik nog: dat komt nog wel goed. Maar in VT3 kwam ik nog steeds een halve seconde tot zeven tienden tekort. Ik dacht echt dat dit niet mijn weekend zou worden."

Hamilton besloot daarom vlak voor de kwalificatie iets te doen wat hij naar eigen zeggen nooit doet. "Ik ben tussen VT3 en de kwalificatie even weggegaan. Dat doe ik normaal nooit. Ik dacht: ik moet hier even weg. Ik ben naar mijn motorhome gegaan, heb mezelf opnieuw gekalibreerd en kwam daarna terug." Die reset bleek precies wat hij nodig had. Vanaf Q1 voelde de auto direct beter aan en wist Hamilton zich steeds verder naar voren te werken. Uiteindelijk kwam hij slechts enkele honderdsten tekort voor zijn eerste pole-position als Ferrari-coureur.

Naast zijn eigen prestatie sprak Hamilton ook zijn waardering uit voor het werk van Ferrari. Het team heeft de afgelopen weken hard gewerkt aan nieuwe onderdelen, die in Barcelona hun debuut maakten. "De mensen in de fabriek hebben ongelooflijk hard gewerkt om deze upgrades hier te krijgen. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor." Volgens Hamilton blijft Mercedes voorlopig echter de maatstaf. "Zelfs met een goede ronde zitten we nog achter Mercedes. Het is mooi dat we dichtbij zitten, maar zij zijn nog steeds ontzettend sterk. Er is nog veel werk nodig om hen structureel voor te blijven."

Perfecte uitvoering nodig op zondag

Voor de race van zondag ziet Hamilton wel degelijk mogelijkheden. De lange aanloop naar de eerste bocht kan kansen bieden bij de start, terwijl bandenmanagement volgens hem een cruciale factor wordt op het hete asfalt van Barcelona. "De bandenslijtage wordt morgen ontzettend belangrijk. Vrijdag was de degradatie ongeveer twee keer zo hoog als we hadden verwacht. Het asfalt is meer dan vijftig graden, dus het wordt een zware race. Ik denk wel dat onze auto nu in een betere positie zit om met die slijtage om te gaan."

Hamilton beseft echter dat hij het zondag moet opnemen tegen twee Mercedessen, terwijl hij als enige Ferrari in de voorhoede start na de crash van Charles Leclerc in de kwalificatie. "Dat maakt het strategisch lastiger. We hebben een perfecte start nodig en daarna moet alles kloppen. De auto voelt goed aan, maar het zal van ons allemaal een perfecte uitvoering vergen om voor de overwinning te kunnen vechten."