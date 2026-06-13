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Leclerc na crash: "Ik schaam me, het moet zwaar zijn om mij te steunen"

Charles Leclerc kende een sterke kwalificatie in Barcelona, totdat een fout in Q2 een vroegtijdig einde maakte aan zijn sessie. De Ferrari-coureur spaarde zichzelf na afloop niet.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Bewerkt:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc heeft zichzelf stevig bekritiseerd na zijn crash tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De Ferrari-coureur zag een veelbelovende zaterdag abrupt eindigen toen hij in Q2 de controle over zijn SF-26 verloor. Na afloop sprak hij openlijk over zijn teleurstelling en gaf hij toe zich zelfs te schamen voor zijn fout.

Ferrari leek gedurende het weekend een stap vooruit te hebben gezet. Leclerc oogde competitief op het Circuit de Barcelona-Catalunya en had vertrouwen in zijn kansen voor een sterke startpositie. Juist daarom kwam de crash extra hard aan.

"Ik ben oké", stelde Leclerc direct na afloop. "Afgezien van het feit dat ik me schaam om hier voor de camera te staan na weer een 'wat als'-scenario."

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De Monegask verwees daarbij ook naar de teleurstelling van een week eerder in Monaco. Daar zag hij een mogelijk podiumresultaat verloren gaan door technische problemen. Ditmaal lag de oorzaak echter volledig bij hemzelf.

"Vorige week was het: wat als we dat probleem niet hadden gehad. Dit weekend is het: wat als ik die fout niet had gemaakt", vervolgde Leclerc. "Ik schaam me dat ik niet alles aan elkaar heb kunnen knopen tijdens wat tot dan toe een heel positief weekend was."

Hoewel de Ferrari-coureur benadrukte dat het vertrouwen in de auto aanwezig blijft, baalt hij vooral van de gemiste uitgangspositie voor de race van zondag. "Het gevoel met de auto is terug en ik blijf optimistisch voor morgen", zei hij. "Maar ik had hoger op de grid moeten staan en dat doe ik niet door een fout van mezelf."

Leclerc ging zelfs nog een stap verder in zijn zelfkritiek. "Ik schaam me omdat ik zoveel mensen teleurstel die ons steunen. Het moet zwaar zijn om achter me te blijven staan."

 

Fout in bocht vier

Over de crash zelf was Leclerc eveneens duidelijk. Volgens hem zat er geen technisch probleem achter het incident. De oorzaak lag in een te ambitieuze benadering van bocht vier tijdens een ronde die juist bijzonder sterk onderweg leek te zijn.

"Mijn ronde in Q2 was erg goed", analyseerde hij. "In bijna alle bochten waren we het sterkst of zaten we er heel dichtbij. Bocht vier was voor mij de zwakste bocht."

Leclerc probeerde daar tijd te winnen door later van de rem te gaan en meer snelheid mee de bocht in te nemen. "Ik liet de rem eerder los en nam behoorlijk wat extra snelheid mee naar binnen. Dat werkte nog in het midden van de bocht, maar uiteindelijk kwam ik op het vuilere deel van de baan terecht en verloor ik de auto."

Daarmee was de kwalificatie direct voorbij. Van excuses wilde de Ferrari-coureur echter niets weten. "Er zijn geen excuses", besloot Leclerc. "Het was een fout."

Ondanks de teleurstelling houdt Leclerc vertrouwen voor de race. Ferrari liet gedurende het weekend een bemoedigend tempo zien, al zal de Monegask zich op zondag eerst een weg naar voren moeten banen om daar optimaal van te profiteren.

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