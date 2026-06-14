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Hülkenberg blij met P9: "Niet veel meer in gezeten"

Nico Hülkenberg kwalificeerde zich als negende in Barcelona. De Audi-coureur moest onderweg improviseren, maar hield het hoofd koel en kijkt optimistisch naar de race.

Jules de Graaf
Jules de Graaf
Gepubliceerd:
Nico Hulkenberg, Audi F1 Team

Foto: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Nico Hülkenberg heeft zich voor de Grand Prix van Spanje als negende gekwalificeerd en kijkt met tevredenheid terug op zijn zaterdagmiddag in Barcelona. De Duitser voelde dat hij vrijwel het maximale uit zijn Audi heeft gehaald en was vooral opgelucht dat een lastige openingsfase van de kwalificatie uiteindelijk geen grote gevolgen had.

"Ik ben blij en tevreden", zei Hülkenberg na afloop. "Ik denk niet dat er nog veel meer in gezeten heeft, dus dat is positief."

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De basis voor zijn Q3-optreden werd echter niet zonder problemen gelegd. Al tijdens zijn eerste run in Q1 kwam de ervaren Duitser in de problemen bij bocht 3. Die fout had direct gevolgen voor de temperatuur van zijn banden en daarmee voor de rest van de ronde.

"In Q1 had ik tijdens mijn eerste ronde een moment in bocht 3", legde hij uit. "Daardoor worden de banden meteen te warm en dat heeft vervolgens invloed op de rest van de ronde. Met die tijd stonden we niet veilig genoeg."

Daardoor zag Hülkenberg zich genoodzaakt om een tweede set zachte banden aan te spreken om door te stoten naar Q2. Dat beperkte zijn strategische mogelijkheden later in de sessie, omdat hij vervolgens nog maar één nieuwe set softs overhad voor het tweede kwalificatiedeel. "Dat maakte het wat lastig en spannend", aldus de Audi-coureur. "Maar we bleven rustig, hielden het hoofd koel en kregen het voor elkaar. Daar ben ik erg tevreden mee."

"Ik ben blij en tevreden", zei Hülkenberg na afloop. "Ik denk niet dat er nog veel meer in gezeten heeft, dus dat is positief."

Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Dat Hülkenberg ondanks die handicap alsnog de top tien wist te bereiken, onderstreept volgens hem dat zowel de uitvoering als het pakket op zaterdag goed genoeg waren. De Duitser start zondag vanaf de vijfde startrij en hoopt die positie om te zetten in een puntenfinish.

Veel zal daarbij afhangen van de omstandigheden. De race in Barcelona wordt naar verwachting de eerste echt hete Grand Prix van het seizoen, wat een extra belasting vormt voor de banden. "Ik denk dat we een degelijke raceauto hebben", blikte Hülkenberg vooruit. "Morgen wordt de eerste echt warme race van het jaar. Bandenmanagement, slijtage en strategie zullen daarom de belangrijkste factoren zijn."

Met een startplaats in de top tien heeft Audi zichzelf in ieder geval een goede uitgangspositie verschaft. Of daar ook punten uit volgen, zal volgens Hülkenberg vooral afhangen van wie zijn banden onder de Spaanse zon het best weet te sparen.

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