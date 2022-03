De F1TV-programmering tijdens het GP-weekend in Saudi-Arabië

Na de spannende seizoensopener in Bahrein is het Formule 1-circus direct doorgereisd naar Jeddah, waar dit weekend de Grand Prix van Saudi-Arabië op het programma staat. Voor de tweede maal in de historie is de koningsklasse van de autosport te gast in dat land, na de spectaculaire race in december 2021.

Nu de Formule 1-rechten in Nederland in handen zijn van Viaplay, is de vraag naar alternatieven gegroeid. F1TV is de officiële streamingdienst van de F1, waar je ook live naar alle sessies kunt kijken. Je zult het echter wel moeten doen zonder Nederlands commentaar.

Kijk je liever op Viaplay? Dan vind je hier het uitzendschema: De Viaplay F1-programmering tijdens het GP-weekend in Saudi-Arabië

F1TV-uitzendingen vrijdag 25 maart 2022

Op F1TV worden buiten de Formule 1-trainingen ook de Formule 2-sessies in Jeddah uitgezonden. Zowel de training als de kwalificatie is live te volgen. De Formule 1-actie wordt eveneens live in beeld gebracht, met uitzendingen vanaf 15.00 uur en 18.00 uur Nederlandse tijd. Er zal geen voor- of nabeschouwing worden uitgezonden.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Vrijdag 25 maart FIA F2 - Training 12.25u 13.10u Vrijdag 25 maart Formule 1 - Vrije training 1 15.00u 16.00u Vrijdag 25 maart FIA F2 - Kwalificatie 16.20u 16.50u Vrijdag 25 maart Formule 1 - Vrije training 2 18.00u 19.00u

F1TV-uitzendingen zaterdag 26 maart 2022

Op zaterdag kunnen de Formule 2-fans vanaf 13.30 uur hun hart ophalen met een liveverslag van de sprintrace. Vanaf 15.00 uur begint de laatste vrije training. Om 17.30 uur begint de voorbeschouwing op de kwalificatie, met analyses, interviews en achtergronden vanaf het Jeddah Corniche Circuit. Het liveverslag van de strijd om de pole-position begint om 18.00 uur. Na afloop vindt een nabeschouwing van een half uur plaats, met de reacties van de hoofdrolspelers en analyses van de belangrijkste momenten.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zaterdag 26 maart FIA F2 - Sprintrace 13.30u 14.20u Zaterdag 26 maart Formule 1 - Vrije training 3 15.00u 16.00u Zaterdag 26 maart Formule 1 - Kwalificatie 17.30u 19.30u

F1TV-uitzendingen zaterdag 26 maart 2022

Op zondag begint de actie op F1TV om 15.35 uur Nederlandse tijd met de uitzending van de Formule 2-hoofdrace. De F1-fan moet nog iets langer wachten aangezien de race pas in de avond van start gaat. Om 18.00 uur kan er gekeken worden naar een voorbeschouwing, met interviews, achtergronden en analyses van de belangrijkste momenten van het weekend. De race gaat om 19.00 uur van start. Ook na de race wordt nog ruim een half uur nabeschouwd.

Dag Programma Start uitzending Einde uitzending* Zondag 26 maart FIA F2 - Hoofdrace 15.35u 16.40u Zondag 26 maart Formule 1 - Race 18.00u 21.40u

* Eindtijd van de programma's is een richttijd