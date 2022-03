Het diende zich tijdens de pre-season tests al aan, maar in Bahrein werd het bevestigd: Ferrari is terug! De Scuderia kwam tijdens het openingsweekend ijzersterk voor de dag met de pole-position en overwinning voor Charles Leclerc. Teamgenoot Carlos Sainz profiteerde van de technische problemen bij Max Verstappen en maakte er een 1-2 van. Red Bull Racing toonde aan over voldoende snelheid te beschikken, maar de betrouwbaarheid liet beide mannen in de steek. Een pijnlijke dubbele nulscore voor de renstal uit Milton Keynes. Ook bij Mercedes is nog heel wat werk aan de winkel. De W13 is simpelweg te langzaam.

Gaat Ferrari er ook op het razendsnelle en listige Jeddah Corniche Circuit met de pole vandoor of kan Verstappen terugslaan? En wat weet Mercedes nog uit de hoge hoed te toveren? We weten het zaterdagmiddag.

Hoe laat start de F1-kwalificatie voor de Grand Prix van Saudi-Arabië?

Datum: Zaterdag 26 maart 2022

Start Nederlandse tijd: 18.00 uur

Start lokale tijd: 20.00 uur

De kwalificatietraining voor de Grand Prix van Saudi-Arabië op het Jeddah Corniche Circuit begint op zaterdagmiddag 26 maart om 20.00 uur lokale tijd. In Nederland is het twee uur eerder, dus hier begint de kwalificatie om 18.00 uur. Onder normale omstandigheden duurt de kwalificatie een uur. De sessie vindt onder kunstlicht plaats.

Formule 1-tijden: Tijdschema Grand Prix van Saudi-Arabië

Sessie Datum Tijden Nederlandse tijd Eerste vrije training Vrijdag 25 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Tweede vrije training Vrijdag 25 maart 20.00u - 21.00u 18.00u - 19.00u Derde vrije training Zaterdag 26 maart 17.00u - 18.00u 15.00u - 16.00u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 26 maart 20.00u - 20.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 26 maart 20.25u - 20.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 26 maart 20.48u - 21.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Saudi-Arabië Zondag 27 maart 20.00u 19.00 uur

Uitzending Formule 1-kwalificatie op Viaplay

Start uitzending: 17.00 uur

Start kwalificatie: 18.00 uur

Einde uitzending: 19.30 uur

De Formule 1-uitzending van Viaplay voor de kwalificatie van de Grand Prix van Saudi-Arabië begint om 17.00 uur, een uur voor de start van de sessie. Vanuit de studio blikt presentatrice Amber Brantsen uitgebreid vooruit op de aanstaande kwalificatie. Daarin wordt ze bijgestaan door een aantal nationale en internationale experts en analisten.

Rond de klok van 18.00 uur krijgen commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk het woord. Zij brengen live verslag uit van de kwalificatie in Jeddah. Bovendien zal er geschakeld worden met pitreporter Stephane Kox, die ter plaatse de coureurs en teambazen interviewt.

Viaplay op televisie kijken

Ziggo: Kanaal 200

Delta Fiber: Kanaal 200

KPN: Kanaal 225

Het Formule 1-seizoen 2022 is in Nederland live enkel te volgen via Viaplay, de nieuwe rechtenhouder in Nederland. Viaplay is een streamingdienst, dus alle uitzendingen zijn online te zien. Met een Smart TV, Google Chromecast of Apple TV kan je de actie streamen naar je televisie, zodat je op een groot scherm kunt kijken.

Viaplay heeft ook deals gesloten met providers Ziggo, KPN en Delta Fiber. Hier kan je de Formule 1-actie live op je televisie volgen als je een Viaplay-abonnement bij deze partijen afsluit. Bij Ziggo en Delta Fiber is de F1-kwalificatie te volgen via kanaal 200, bij KPN op kanaal 225.

De kosten voor een Viaplay-abonnement vind je in dit overzicht: Formule 1 op televisie kijken met Viaplay: wat kost het in 2022?

Formule 1 op Ziggo

Hoogtepunten kwalificatie

Start uitzending: 19.30 uur

Zender: kanaal 14 en Ziggo Sport Totaal Select

Ziggo mag van het Formule 1-seizoen 2022 enkel de samenvattingen uitzenden. De provider heeft de rechten van de live-uitzendingen moeten afstaan aan nieuwkomer Viaplay. Op Ziggo zijn op zaterdag en zondag de hoogtepunten van de kwalificatie en de race te zien. De samenvatting van de kwalificatie wordt vanaf 19.30 uur op zaterdagavond uitgezonden. In een half uur tijd zie je de belangrijkste momenten, met commentaar van Olav Mol.

Formule 1 kijken zonder Viaplay

Viaplay heeft in Nederland het exclusieve recht om live verslag uit te brengen van alle Formule 1-sessies. Wie voldoende heeft aan een samenvatting, kan terecht bij Ziggo of de NOS. Wie liever live de actie bekijkt of wil terugkijken, kan terecht bij de officiële streamingdienst van de Formule 1: F1TV Pro. Hier zijn live alle trainingen, de kwalificatie en de race in Saudi-Arabië te volgen. Je kunt kiezen uit diverse talen voor het commentaar, al zal je tot de zomer moeten wachten om naar Nederlands commentaar te luisteren. Wel krijg je toegang tot hulpmiddelen als livetiming, driver tracker en onboardcamera’s van alle rijders. Een abonnement op F1TV Pro kost 64,99 euro per jaar of 7,99 euro voor een maand.