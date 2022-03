Leclerc waakt voor Red Bull: “Zijn mogelijk sterker in Jeddah”

Het Formule 1-seizoen 2022 kon voor Ferrari afgelopen weekend niet beter beginnen. Charles Leclerc pakte de pole-position en ging er met de overwinning vandoor, terwijl Carlos Sainz Jr. tweede werd nadat Max Verstappen door een probleem met het brandstofsysteem was uitgevallen.

Ondanks het ijzersterke begin waakt Leclerc voor te veel enthousiasme. “Ik denk er voor nu totaal niet over na”, zegt hij in een halletje in het pitgebouw over het feit dat hij nu aan de leiding gaat in het kampioenschap. “Het voelt goed hoor. Het voelt lekker om een geweldig eerste weekend achter de rug te hebben. Maar ik wil graag dezelfde benadering proberen te houden als we na het testen hadden. In de aanloop naar de eerste race waren er vrij hoge verwachtingen, omdat de testsessies zo goed waren verlopen. Maar we moeten gewoon op onszelf blijven focussen en zo goed mogelijk werk blijven leveren. Diezelfde benadering wil ik ook dit weekend hebben.”

Leclerc acht het bovendien goed mogelijk dat de krachtsverhoudingen er dit weekend iets anders uit zullen zien. “Dit is een compleet ander circuit met andere karakteristieken. Het is zo close met Red Bull dat het per circuit zal afhangen wie er het snelst is. We moeten dus geconcentreerd blijven en vanaf de eerste training een open blik blijven houden.”

Tijdens de eerste race in Bahrein is Ferrari vooral sterk gebleken in de langzamere bochten en bij het accelereren, terwijl Red Bull een hogere snelheid weet te halen aan het einde van de rechte stukken. Leclerc over de topsnelheid van het team uit Milton Keynes: “We hebben dat gezien en zijn daar zeker naar aan het kijken. Daarom zei ik ook: het kan van circuit tot circuit veranderen, doordat het zo close is. En als je kijkt naar hoe snel ze in Bahrein waren op de rechte stukken, dan zouden ze hier nog wel eens sterker kunnen zijn. Dat is de reden waarom we moeten blijven pushen.”

'Niemand heeft het over de Honda-motor'

Ook teamgenoot Carlos Sainz weigert op de zaken vooruit te lopen. “We hebben op dit moment niet genoeg data om te kunnen zeggen of we hier meer of minder competitief zullen zijn. We hebben nog maar één weekend gehad”, merkt de Spanjaard op. Ook Sainz is zich bewust van het snelheidsverschil met Red Bull aan het einde van de rechte stukken. “We zijn aan het analyseren wat we kunnen doen om sterker te zijn op die punten van het circuit."

"We hebben een goede stap met de motor gemaakt maar alle anderen beschikken ook nog steeds over zeer sterke power units”, constateert hij. ”Red Bull had in Bahrein meer topsnelheid dan wij, maar over de Honda-motor hoor je eigenlijk niemand. Iedereen heeft het erover dat Ferrari ineens top is, maar Red Bull ging 5 kilometer per uur harder.” Sainz denkt dat er onderaan de streep niet heel verschil zit tussen de krachtbronnen, aangezien de teams met verschillende vleugelniveau's reden. “Het is allemaal heel close. Zelfs met Mercedes. Die hebben toegegeven dat ze met meer vleugel reden dan de anderen en dat dat de reden was waarom ze langzamer waren op de rechte stukken.”

Volgens Sainz is het dus ook nog veel te vroeg om een favoriet aan te wijzen. “We zijn begonnen aan het langste Formule 1-seizoen ooit. We hebben nog 22 races te gaan. Het is onmogelijk te zeggen wie er op dit moment favoriet is, ook omdat er nog veel aan ontwikkeling zal worden gedaan. Het zal van race tot race veranderen. We zitten echter in het gevecht en dat is waar we willen zijn. Ik zie onszelf dus niet als favoriet, maar ik zie niemand als favoriet. Het ligt nog helemaal open.”

