Testupdate 15u: Verstappen schiet in gang

Met een run van vijftien ronden is Max Verstappen woensdagmiddag voortvarend begonnen aan zijn tweede testweek. Eerder op de dag stond Red Bull uren achtereen in de pitbox met wat, naar later bleek, een probleem met de wielophanging. Dat werd verholpen en Alex Albon kon nog wat kilometers maken. Verstappen begon goed aan de tweede week, hij noteerde al vrij snel een rondetijd.

Naast Verstappen kwamen er maar liefst acht andere rijders in actie dan in de ochtend. Enkel Romain Grosjean bleef zitten in de Haas. Valtteri Bottas klom in het eerste uur na de lunch op naar de zesde plaats, Sergio Perez stond achtste.

Enkel Esteban Ocon van Renault en George Russell van Williams kwamen in het eerste uur na de lunch niet in actie. In het geval van Russell komt dat waarschijnlijk door de motorische problemen die woensdagochtend geconstateerd werden bij teamgenoot Nicholas Latifi.

Tussenstand F1-test Barcelona dag 4 - 15.00u: