F1-winnaars krijgen vanaf Abu Dhabi naast trofee ook medaille

Het is al jarenlang gebruikelijk dat de top-drie van Formule 1-races na afloop op het podium verschijnt voor een prijsuitreiking. Daar krijgen zij een bokaal overhandigd, terwijl een afgevaardigde van het winnende team een trofee voor de constructeurs in ontvangst neemt. Contractueel gezien zijn de meeste coureurs echter verplicht om hun bokaal af te staan aan hun werkgever en kunnen zij alleen een replica laten maken als zij de beker ook in hun eigen collectie willen hebben.

Om de winnaars van F1-races toch een authentiek en tastbaar aandenken te laten overhouden aan hun prestatie, gaat de koningsklasse vanaf de GP van Abu Dhabi een medaille uitreiken aan de winnaar. Deze FIA-medaille is een "uniek persoonlijk aandenken aan hun uitzonderlijke prestatie" door de race te winnen. Ook is het bedoeld om de geschiedenis te benadrukken waar elke Grand Prix-winnaar deel van uitmaakt. Daarom is het getal 1079 in de medaille voor de GP van Abu Dhabi gegraveerd, omdat de slotrace van 2022 de 1079e race in de geschiedenis van de Formule 1 is.

Bernie Ecclestone ziet met dit plan een deel van zijn wensen uit 2009 in vervulling gaan. De voormalig topman van F1 wilde destijds een medaillesysteem invoeren om het WK te beslissen, waarbij de top-drie van iedere race gouden, zilveren en bronzen medailles zou ontvangen. De coureur met de meeste gouden medailles zou dan uitgeroepen worden tot kampioen, maar dit format heeft de koningsklasse uiteindelijk nooit gehaald. Het uitreiken van medailles is overigens niet geheel nieuw voor F1, want sinds de introductie van sprintraces in 2021 krijgt de top-drie van de korte zaterdagse race al eremetaal omgehangen.