Zo veel als er twaalf maanden geleden in Abu Dhabi op het spel stond, zo weinig spanning is er voor de editie van 2022. Max Verstappen heeft de titel bij de coureurs al geruime tijd op zak, en ook Red Bull Racing heeft de hoofdprijs bij de constructeurs binnen. En passant zijn er nog wat records verbroken om de dominantie te bevestigen. Het gaat in de finale van het Formule 1-seizoen 2022 nog enkel om de kruimels.

Ferrari en met name Mercedes zullen er alles aan doen om het seizoen met een hoogtepunt af te sluiten. ‘Je bent zo goed als je laatste race’ is een gevleugelde uitspraak in de racerij. Een goed resultaat in Abu Dhabi kan een heel ander gevoel in de wintermaanden betekenen. Beide teams zullen de komende periode hard moeten werken om het gat naar het oppermachtige Red Bull Racing te verkleinen, willen ze in 2023 weer meedoen om de prijzen. Zo ver is het echter nog lang niet: eerst moet de huidige jaargang afgesloten worden.

Starttijd Grand Prix van Abu Dhabi 2022

De Formule 1 Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit vindt plaats op zondag 20 november 2022. De race gaat om 17.00 uur lokale tijd onder kunstlicht van start, dat is 14.00 uur in de Nederlandse middag. De wedstrijd heeft een lengte van 58 ronden op het 5,281 kilometer lange circuit.

Na het sprintraceweekend in Brazilië keert de Formule 1 voor de seizoensfinale terug naar het gebruikelijke schema. Dat houdt in dat er op vrijdag twee vrije trainingen van een uur gepland staan. De eerste sessie begint om 11.00 uur Nederlandse tijd, gevolgd door de tweede vrije training om 14.00 uur. Op zaterdag kan er van 11.30 uur tot 12.30 uur nog een uur getraind worden om de puntjes op de i te zetten. De kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi gaat om 15.00 uur Nederlandse tijd van start, dat is 18.00 uur lokale tijd.

Sessie Datum Nederlandse tijd Lokale tijd Eerste vrije training Vrijdag 18 november 11.00u - 12.00u 14.00u - 15.00u Tweede vrije training Vrijdag 18 november 14.00u - 15.00u 17.00u - 18.00u Derde vrije training Zaterdag 19 november 11.30u - 12.30u 14.30u - 15.30u Kwalificatie - Q1 Zaterdag 19 november 15.00u - 15.18u 18.00u - 18.18u Kwalificatie - Q2 Zaterdag 19 november 15.25u - 15.40u 18.25u - 18.40u Kwalificatie - Q3 Zaterdag 19 november 15.48u - 16.00u 18.48u - 19.00u Grand Prix van Abu Dhabi Zondag 20 november 14.00u 17.00u Alle ins en outs lezen over het Formule 1-seizoen 2022? Het nieuwe F1-boek ' Een klasse apart' is nu al te reserveren