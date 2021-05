Tickets F1 Grand Prix van Stiermarken in de verkoop

Het Formule 1-circus is dit jaar, net als in 2020, tweemaal te gast op de Red Bull Ring. In eerste instantie stond alleen de Grand Prix van Oostenrijk op het programma. Na het wegvallen van de GP van Turkije, dat op zijn beurt weer de Canadese race verving, is ook de Grand Prix van Stiermarken aan het Formule 1-programma toegevoegd.

Het goede nieuws is dat de organisatie voor beide evenementen toeschouwers toelaat. Het aantal fans dat aanwezig mag zijn blijft beperkt maar de tribunes op de Red Bull Ring zullen in elk geval deels gevuld zijn. De verwachting is dat, zoals elk jaar, veel fans uit Nederland naar Spielberg zullen afreizen.

De Grand Prix van Oostenrijk is zo goed als uitverkocht. De tickets voor de GP van Stiermarken zijn vanaf vandaag te koop. Zo hebben Formule 1-fans een extra kans om een race op de Red Bull Ring bij te wonen. Fans kunnen kaarten kopen voor de meeste tribunes. Uiteraard is er aandacht voor de geldende coronamaatregelen en zal het aantal toeschouwers per tribunevak beperkt zijn. Dit betekent wel dat er maar een beperkt aantal tickets beschikbaar zal zijn, dus de verwachting is dat de race snel uitverkocht is. Naast de toegangskaarten zijn ook de campingplekken in de verkoop gegaan. Ook deze plekken raken snel uitverkocht.

Mocht de race onverhoopt niet doorgaan of toch zonder publiek verreden worden, dan krijg je bij Motorsport Tickets het volledige bedrag terug, kan je de tickets doorschuiven naar 2022 of omruilen voor kaarten voor een andere race.