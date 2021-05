De marshals hoefden zondag in Monaco geen enkele keer met de gele vlag te zwaaien, maar het scheelde niet veel of Lance Stroll had zijn Aston Martin wel in de vangrails geparkeerd. Tot twee keer toe moest de Canadees bij het uitkomen van het zwembad eieren voor zijn geld kiezen en over de kerbstones de chicane afsteken. Desondanks haalde hij na een sterke race wel het einde van de race en kwam hij vanaf de dertiende startplek als achtste aan de finish, waarmee hij het team van Aston Martin een dubbele puntenfinish bezorgde.

“Het schudde mijn hersenen wel aardig op en neer”, vertelde Stroll na afloop aan Motorsport.com toen hij werd gevraagd naar zijn momentjes bij het zwembad. “Ik was wel een beetje verrast omdat ik na het tweede uitstapje wel dacht dat mijn race erop zou zitten.”

Stroll raakte met zijn Aston Martin de binnenkant van de vangrails, wat op zaterdag voor Nicholas Latifi en Charles Leclerc nog leidde tot een harde klap in de vangrails bij het uitkomen van de chicane. Stroll had dus beduidend meer geluk: “De eerste wist ik nog wel aardig op te vangen, maar bij het tweede moment… Ik gaf de vangrails een aardige beuk en we weten allemaal hoe het daar normaal gesproken dan afloopt. Ik was dus best blij dat het goed afliep. Ik heb mijn jokers daar wel opgebruikt.”

Stroll startte de race op de harde band en wist met een late pitstop uiteindelijk de achtste plek uit het vuur te slepen. De Canadees gaf toe dat die strategie hem vooraf wel enige zorgen baarde: “Het was niet ideaal, maar ik kwam toch nog redelijk goed weg bij de start. Daarnaast reden de coureurs die op de zachte band reden niet echt bij me weg bij de start, dus al met al was het niet zo erg of moeilijk als wat ik er van verwacht had. Onze race was vooral van ronde 50 tot 60, hopende op een safety car of een incident. Toch zijn we erin geslaagd om de anderen af te troeven met de overcut, ik heb Esteban [Ocon] en [Antonio] Giovinazzi op snelheid in weten te halen. Dat had ik voor de race niet verwacht. Ik had wel verwacht dat zij in de tweede stint een goed tempo zouden hebben en dat wij misschien konden profiteren van een safety car, maar uiteindelijk hadden wij gewoon een goede snelheid en wisten we er ook op eigen kracht voor te geraken.”

Stroll vreesde voor tijdstraf

Stroll moest tegen het einde van de race wel nog vrezen voor een tijdstraf wegens het mogelijk overschrijden van de doorgetrokken streep bij het uitkomen van de pits. Om Stroll niet af te leiden had Aston Martin de coureur niet ingelicht over het onderzoek dat boven zijn hoofd hing, maar door de gigantische tv-schermen langs het circuit was de Canadees alsnog op de hoogte van het onderzoek: “Ik wist dat het op het randje was, maar toen ik hoorde dat ik zou racen met Ocon bij het uitkomen van de pits pushte ik vrij hard. Uiteindelijk hadden we een gat van zes seconden bij het uitkomen van de pits.”

“Het team had me niets over het onderzoek verteld op de radio, maar ik zag het op het gigantische beeldscherm toen ik aan het rijden was. Ik zag ‘under investigation’ en stampte er wat goede ronden uit. Uiteindelijk had ik een gat van bijna een halve minuut naar de auto’s achter mij, dus met een tijdstraf van tien seconden zou het nog steeds in orde zijn geweest.”

“Het was best een goede dag voor ons. We hebben absoluut geprofiteerd van wat problemen voor andere coureurs, zoals Leclerc, Bottas en zelfs Hamilton eindigde niet waar hij hoort te staan. We moeten nog wel wat stappen zien te maken als we echt consistent in de punten willen finishen. Als we echt vooraan mee willen vechten hebben we nog wel wat werk te verzetten.”